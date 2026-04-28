Cuando el mundo olvidó a los niños ucranianos, víctimas de Chernobil y Cuba los recibió
por piensaChile
6 horas atrás 1 min lectura
28 de abril de 2026
Miles de niños afectados por la explosión de la central nuclear de Chernobil llegan a Cuba, donde se organiza un programa de recuperación integral para las víctimas. Todo esto ocurre en medio de la disolución del campo socialista y Cuba, a pesar de haber perdido el 85% del mercado en el que participaba, compartió con esos niños, lo poco que tenía. Eso es SOLIDARIDAD, eso es HUMANIDAD, eso es el alma del Socialismo que queremos para la sociedad que soñamos.
Entre 1990 y 2011 fueron tratados medicinalmente, en Tarará, más de 26.000 niños de Chernobil
Hoy se cumplen 40 años de la tragedia de Chernobil. La URSS se desentendió de las consecuencias de este estallido de una central nuclear y los países europeos se limitaron a protestar y a criticar a Moscú pero nada más. Sin embargo hubo un país Cuba y un líder Fidel que armó un… pic.twitter.com/HwTBD1QfxH
— Atilio Boron (@atilioboron) April 26, 2026
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