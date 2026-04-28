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28 Abr 2026

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Cuba, Derechos Humanos, Historia - Memoria, Socialismo

Cuando el mundo olvidó a los niños ucranianos, víctimas de Chernobil y Cuba los recibió

por piensaChile

6 horas atrás 1 min lectura

Cuando el mundo olvidó a los niños ucranianos, víctimas de Chernobil y Cuba los recibió
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28 de abril de 2026

Miles de niños afectados por la explosión de la central nuclear de Chernobil llegan a Cuba, donde se organiza un programa de recuperación integral para las víctimas. Todo esto ocurre en medio de la disolución del campo socialista y Cuba, a pesar de haber perdido el 85% del mercado en el que participaba, compartió con esos niños, lo poco que tenía. Eso es SOLIDARIDAD, eso es  HUMANIDAD, eso es el alma del Socialismo que queremos para la sociedad que soñamos.

Entre 1990 y 2011 fueron  tratados medicinalmente, en Tarará, más de 26.000 niños de Chernobil

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Más sobre el tema:

Cuba constituye una esperanza para los niños de Chernobil

 

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Etiquetas #chernobil #cuba #humanidad #socialismo #solidaridad #tarara
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