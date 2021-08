Basta de violencia política: Mujeres constituyentes denuncian amenazas y hostigamiento 

A través de una declaración conjunta, 11 constituyentes junto a más de 70 organizaciones y 30 personas rechazaron los ataques racistas y misóginos que reciben diversas constituyentes por el hecho de ser mujeres, indígenas y/o defensoras del medioambiente.

Detener la violencia política hacia las mujeres que se ha desarrollado en distintas plataformas, como redes sociales, es el llamado que hacen 11 constituyentes y más de 70 organizaciones sociales, en apoyo a las situaciones de hostigamiento y acoso que han tenido que experimentar la Machi Francisca Linconao, la presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncón y la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, Manuela Royo, entre otras más.

Las constituyentes firmantes hacen un llamado a detener este clima de violencia, principalmente a quienes se han posicionado en la Convención a través de polémicas y acusaciones falsas que han sido caldo de cultivo para la violencia hacia las constituyentes defensoras de los DDHH y el medioambiente; entre ellas se encuentran Yarela Gómez Sánchez (D27), Carolina Vilches Fuenzalida (D6), Cristina Dorador (D3), Damaris Abarca González (D15), Bárbara Sepúlveda Hales (D9), Giovanna Roa Cadin (D10), Constanza Schonhaut Soto (D11), Janis Meneses Palma (D6), Alondra Carrillo Vidal (D12), Bessy Gallardo Prado (D8) y Manuela Royo Letelier (D23).

De acuerdo al informe “Ser Política en Twitter” entregado por Corporación Humanas en julio de este año, la violencia política hacia las mujeres se manifiesta a través de expresiones discriminatorias y desprestigio: comentarios ofensivos y estigmatizantes respecto al origen étnico o racial de las personas; comentarios ofensivos y estigmatizantes respecto al nivel socioeconómico o de ingresos de las personas; menosprecio de capacidades para hacer política; roles y mandatos de género; y alusiones al cuerpo y a la sexualidad.

“Sabemos que existen condiciones estructurales y discriminacion hacia niñas, adolescentes y mujeres. Como parte de este grupo y como convencionales constituyentes, estamos expuestas, y así lo hemos sentido y vivido, a la violencia política, violencia por redes y violencia en todas las formas que se puede considerar. Hoy estamos ante un cambio de paradigma, tenemos que avanzar hacia la no discmrinacion, no violencia. Apoyamos a las convencionales que han sido expuestas ante esto y que sea un tema que podamos profundizar como sociedad”, afirma Yarela Gómez.

El perfil de quienes violentan políticamente a mujeres políticas en Twitter: hombres (70%), identificados políticamente con la derecha en su mayoría. En este sentido , Alondra Carrillo enfatizó que “quienes llegamos a la Convención Constitucional desde el feminismo y desde los mandatos populares para ponerle fin al neoliberalismo en Chile, sabemos que nos vamos a enfrentar con feroces resistencias, resistencias por parte de quienes profitan de esta forma organizar la vida y de quienes van a intentar valerse de todos los medios a su disposición para hacer que todo siga igual”.

“Sabemos que esos sectores, que también han entrado de la Convención Constitucional y que están fuera de ella también, se valen de la violencia política para disciplinar a los pueblos y particularmente para disciplinarnos a las mujeres y las disidencias sexo-genéricas cuando salimos al espacio público, cuando levantamos la voz, cuando tomamos la palabra con nuestros propios programas, con nuestras propias orientaciones y con nuestra verdad histórica”, agregó Carrillo.

El peligro que corren las defensoras ambientales

En esta línea, el lunes pasado la Machi Francisca Linconao -con apoyo de los constituyentes de escaños reservados- presentó un requerimiento ante la Mesa Directiva de la Convención Constitucional donde solicitó que los convencionales Teresa Marinovic, Arturo Zuñiga, Ruth Hurtado y Katerine Montealegre sean llevados ante la Comisión de Ética por prácticas discriminatorias y racistas contra la autoridad mapuche.

Los escaños reservados no son los únicos que han alzado la voz en contra de estas prácticas contra las constituyentes que se relacionan a las luchas vinculadas a la protección de la naturaleza, el agua, y los territorios.

Tal como afirma la constituyente por el Distrito 6, Carolina Vilches: “Repudiamos la violencia política que se ha ejercido a través de medios de comunicación, redes sociales, amenazas contra la presidenta Elisa Loncon, en contra de nuestra compañera y amiga Manuela Royo, en contra de la machi Francisca Linconao y muchas más, como Verónica Vilches, que ha sufrido la violencia política por defender el agua en contra de proyectos extractivistas que han deteriorado nuestros territorios y precarizado la vida de todos los pueblos. No más violencia patriarcal machista, no más extractivismo, no más violencia en contra de las mujeres lideresas”.

Tal como ha anunciado el informe de Global Witness, la violencia hacia las y los defensores ambientales va en aumento año tras año. En 2018 se registraron 164 crímenes contra ellos; para el 2019 el número se elevó a 212. Además, desde 2012 Latinoamérica es considerada la región del mundo más peligrosa y letal para las y los defensores ambientales: asesinatos que ocurren frente a los Estados en total impunidad.

Además, tal como reconoce el Acuerdo de Escazú -convenio latinoamericano que protege a activistas ambientales y que el gobierno chileno no ha querido suscribir- las mujeres defensoras ambientales en latinoamérica son uno de los grupos más vulnerables del mundo.

“Estamos viviendo días históricos para Chile, por lo mismo, es necesario que las personas que defienden las aguas y los territorios tengan completa seguridad, de que ninguna acción podrá ser ejercida contra ellas, solamente por el hecho de proteger la naturaleza. Nosotras mismas como constituyentes hemos estado expuestas a distintos tipos de ataques y amedrentamientos; algunos más directos que otros. Por eso hacemos un llamado a visibilizar estos hechos que nunca más vuelvan a ocurrir. Estamos expectantes y cuidando el proceso constituyente; es necesario mencionar que, durante este proceso estamos discutiendo temas como los derechos de la naturaleza y es realmente paradójico que se sigan profundizando proyectos extractivos que producen grandes consecuencias en las comunidades como, por ejemplo: el proyecto portuario y minero Dominga, el cual debe detenerse”, agregó la constituyente por el Distrito 3, Cristina Dorador.

Mira la declaración completa aquí

Adhieren:

Constituyentes:

Damaris Abarca González, convencional constituyente Distrito 15

Cristina Dorador, Constituyente Distrito 3

Bárbara Sepúlveda Hales, constituyente Distrito 9

Manuela Royo, constituyente Distrito 23

Yarela Gómez Sánchez, convencional constituyente Distrito 27

Carolina Vilches Fuenzalida, Constituyente Distrito 6

Giovanna Roa Cadin, Convencional Constituyente Distrito 10

Alondra Carrillo Vidal, Constituyente Distrito 12

Constanza Schonhaut Soto, Constituyente Distrito 11

Janis Meneses Palma, Constituyente Distrito 6

Bessy Gallardo Prado, convención constitucional

Organizaciones sociales:

1. Modatima Wallmapu

2. FUNDACION ARACATACA CREACIONES

3. Modatima

4. Centro de Padres Esc JB CHESTA

5. Mujeres Chile

6. Fundación Araucanía Constituyente

7. Fundación InnovaPaís, Temuco, Chile

8. Fundación Pongo

9. Salvemos el santuario de Hualpén

10. Sur TerritoriA

11. Agrupación de mujeres Flujo Abundante

12. Vinculacion Lo Espejo

13. Unión Sororas

14. Asociación de Funciomarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos – AFFINDH

15. Abofem Wallmapu

16. Lo Hermidanas

17. Coordinadora Territorial Wallpen

18. ASENF HRT Y DSSM

19. Colectivo Feminista Abrazadas & Autónomas- Región de Coquimbo

20. Agrupación Cultural Barracón de Lo Hermida

21. Convergencia Social Chiguayante

22. MODATIMA PETORCA

23. Asamblea Popular por la Dignidad (Maule Norte)

24. ONG CEUS Chile

25. Modatima Lampa

26. GIDETEPP – Colombia

27. Compañia de Teatro Feminista «La Peleadora Teatro «

28. RED DE MUJERES MAPUCHE

29. Fundación NODO XXI

30. Red de Actrices de Chile

31. Asamblea Benito rebollefo

32. Ni Una Menos-Chile

33. Feministas Autocovocadas

34. Mercada Feminista

35. SINTECI Sindicato Nacional Interempresas de Cine y Audiovisual

36. Mesa Social Viña del Mar

37. Observatorio de Género y Equidad

38. ANEF Región de la Araucania

39. Coordinadora Feminista 8M (RM)

40. Asamblea Vecinal Los Pinos, Quilpué

41. Nacional de Funcionarias-os del MinmujeryEG ANFUMMEG

42. Red de feministas Territoriales RM

43. Fundación Margen de Apoyo y promoción de la Mujer

44. Cooperativa Inclusiva Ruidosos

45. Rach- Red de Actrices de Chile

46. Incómodas

47. Hora Constituyente

48. No Más AFP autónomo Macul

49. Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas

50. Psiconómadas

51. Radio werken kvrvf

52. Plataforma de DD.HH. para el Buen Vivir

53. Asamblea Feminista La Caracola, Cañete

54. Modatima Santiago

55. Redes Feministas Valparaíso – Viña del Mar

56. Núcleo de Activación Cultural, Valparaíso – RM

57. Asamblea Benito Rebolledo

58. Frente Feminista Coordinadora Nahuelbuta Biobío Constituyente

59. Coordinadora Social de Magallanes

60. Asociación de funcionarias y funcionarios aps la Pintana CONFUSAM

61. Colectiva La Huacha Feminista

62. Colectiva La Huacha Feminista Valparaiso

63. Redes Feministas Viña-Valpo

64. Cabildo hacia lod DD.HH. Quilpué

65. Isadora López Irribarra.

66. Rodolfo Cardenas A., Trabajador Social

67. Coordinadora de Mujeres Rebeldía Sorora V región

68. RosalFEM

69. Cabildo Villa Macul

70. Feministas Providencia

71. Coordinadora 8M Rancagua

72. ABOFEM, Asociación de Abogadas Feministas de Chile

72. Mujeres Autoconvocadas Macul

73. Fundacion Daya

74. Asamblea Territorial Rojas Oriente

75. Red por la Defensa de la infancia Mapuche

76. Coordinadora NoMasAFP Wallmapu

77. Mujeres Modatima Wallmapu

Personas:

Valentina Lassalle – Psicologa

César Valdenegro Cerda, Músico Percusionista

Camila inostroza

Sara Alejandra Millapán Catril

Soraya Sanzana Jara Enfermera Feminista Dirigente nacional FENASENF Candidata a CORE

Vivian Palacios Franco/Abofem

Andrea Negrete

Nicole Horzella – ENFFEM

Ninoska Aguilera Rozas / Corafem

Simón Rubiños Cea

Camila Basualdo Venegas

Gloria Maira Vargas

Andrea Gutiérrez RACH

Luciana echeverria – Actriz

Mauricio Palma hunt. Comediante psicólogo

Gilyan Riveros Medina, Psicóloga

Milenko Cabrera

Jaime Mansilla Montiel

Anaís Baraona Mancilla

María Angélica Roco

Nicole Leclerc

Aida Quinan Quinan

Nieves Usón Pizarro

Gabriela de la Fuente, colectiva La Bandada, Santiago

Yerko Toledo Valenzuela

Angela Ma. Tobòn Coral

Priscilla Souza Smart

Beatriz Toro Castillo, psicóloga

Myriam Donoso P. Trabajadora Social

Janet Santibáñez, arquitecta

Ginnia Silva Amaya, ciudadana

Isadora López Irribarra.

Rodolfo Cardenas A., Trabajador Social

Áurea Muñoz Saldivia, Abogada

Magdalena Garces F. Defensora DDHH

Edith Guajardo zuñiga

Ximena Cuadra Montoya. Socióloga