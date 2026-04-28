Kast propone descontinuar el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB
por William Alegría (Chile)
7 horas atrás 1 min lectura
28 de abril de 2026
El gobierno de Kast propone descontinuar el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB (más de un billón de pesos, dos millones de niños) y cuando le preguntan, le echa la culpa a Boric. La misma familia que diseñó las AFP bajo Pinochet ahora viene por la última conquista del Estado de Bienestar chileno.
Memoria histórica, compañero. Sin memoria no hay lucha de clases consciente.
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