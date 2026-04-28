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28 Abr 2026

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Clasismo, Derechos de los niños, Educación

Kast propone descontinuar el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB

por William Alegría (Chile)

7 horas atrás 1 min lectura

Kast propone descontinuar el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB
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28 de abril de 2026

El gobierno de Kast propone descontinuar el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB (más de un billón de pesos, dos millones de niños) y cuando le preguntan, le echa la culpa a Boric. La misma familia que diseñó las AFP bajo Pinochet ahora viene por la última conquista del Estado de Bienestar chileno.

Memoria histórica, compañero. Sin memoria no hay lucha de clases consciente.

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Etiquetas #derechos de los niños #educacion #junaeb #sin educacion no hay desarrollo
Cuba, Derechos Humanos, Historia - Memoria, Socialismo

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