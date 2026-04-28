28 de abril de 2026

El gobierno de Kast propone descontinuar el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB (más de un billón de pesos, dos millones de niños) y cuando le preguntan, le echa la culpa a Boric. La misma familia que diseñó las AFP bajo Pinochet ahora viene por la última conquista del Estado de Bienestar chileno.

Memoria histórica, compañero. Sin memoria no hay lucha de clases consciente.

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