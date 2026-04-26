Urgente: una propuesta de gobierno que desmantelaría la salud mental pública en Chile
por Colegio de Psicólogas y Psicólogos (Chile)
9 mins atrás 1 min lectura
La salud mental es un estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a las personas gestionar el estrés, desarrollar su potencial, trabajar productivamente y relacionarse. Es fundamental para la vida diaria y no solo la ausencia de trastornos.
Abarca cómo pensamos, sentimos y actuamos.
piensaChile
26 de abril de 2026
Si las recomendaciones del Ministerio de Hacienda «se tradujeran en decisiones definitivas de gasto, el resultado sería el desmantelamiento prácticamente total de la cobertura estatal en salud mental, reduciendo a cero la presencia del Estado en este ámbito en el nivel de atención primaria, la cual constituye la puerta de entrada al sistema de salud para la mayoría de la población chilena.»COMUNICADO del Colegio de Psicólogas y Psicólogos
Urgente: una propuesta de gobierno que desmantelaría la salud mental pública en Chile
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26 de abril de 2026
Si las recomendaciones del Ministerio de Hacienda «se tradujeran en decisiones definitivas de gasto, el resultado sería el desmantelamiento prácticamente total de la cobertura estatal en salud mental, reduciendo a cero la presencia del Estado en este ámbito en el nivel de atención primaria, la cual constituye la puerta de entrada al sistema de salud para la mayoría de la población chilena.»
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