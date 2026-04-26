Urgente: una propuesta de gobierno que desmantelaría la salud mental pública en Chile

La salud mental es un estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a las personas gestionar el estrés, desarrollar su potencial, trabajar productivamente y relacionarse. Es fundamental para la vida diaria y no solo la ausencia de trastornos.

Abarca cómo pensamos, sentimos y actuamos.

piensaChile

26 de abril de 2026

Si las recomendaciones del Ministerio de Hacienda «se tradujeran en decisiones definitivas de gasto, el resultado sería el desmantelamiento prácticamente total de la cobertura estatal en salud mental, reduciendo a cero la presencia del Estado en este ámbito en el nivel de atención primaria, la cual constituye la puerta de entrada al sistema de salud para la mayoría de la población chilena.»