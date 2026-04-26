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26 Abr 2026

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Cuba, Solidaridad

Quinta Normal: «Gran Peña por Cuba» – Campaña de Solidaridad – «Escuela Grandes Alamedas»

por Comité Memorial Puente Bulnes (Chile)

1 hora atrás 1 min lectura

Quinta Normal: «Gran Peña por Cuba» – Campaña de Solidaridad – «Escuela Grandes Alamedas»
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26 de abril de 2026

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CON CUBA

INVITACION A PEÑA Y PEDIDO DE COLABORACIÓN

El Comité Memorial Puente Bulnes está desarrollando una campaña de solidaridad con Cuba, por paneles solares, por lo cual se invita a una Peña, este sábado 2 de mayo y/o solicitamos su colaboración.

Solicitamos su aporte al Banco del Estado:

Cuenta RUT: 12.640.036-5
Nombre: Amelia Naranjo Kaune
Correo: kauneamelia@gmail.com

Compartimos el principio de autodeterminación de los pueblos, nos identificamos con la Cuba digna y solidaria, que está pasando por una situación crítica, y consideramos nuestro deber moral y político, solidarizar con el pueblo cubano.

Cuba nos ha apoyado en diversas oportunidades, sobre todo ante desastres naturales. El año 2010, con motivo del terremoto y tsunami del 27 de febrero, Cuba envió 2 hospitales de campaña, los cuales se instalaron en Rancagua y Chillán.

Saludos

¡LA MEMORIA VENCE A LA MUERTE!

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Comité Memorial Puente Bulnes.

Afiche e invitación para la Peña.

Cuándo:     Sábado 2 de mayo.
Hora:          De las 16:00 a las 20:00 horas
Ubicación: José Besa 1481, Quinta Normal

 

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Etiquetas #cuba #escuela grandes alamedas #peña solidaria
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