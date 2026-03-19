Petrolero ruso llega a Cuba y un segundo va en camino
por Medios Internacionales
6 mins atrás 3 min lectura
19 de marzo de 2026
Vladimir Putin:
Los latinoamericanos siempre han inspirado a la libertad y a la independencia.
Fidel Castro era una leyenda viva, era una persona que cuidaba de la gente a cada segundo y no sólo de los cubanos. pic.twitter.com/NFcsyigvEY
— _Anónimo_ (@newsanonimous) March 18, 2026
El petrolero ruso «Anatoly Kolodkin» cargó 730.000 barriles de crudo en el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo y el miércoles a las 16:00 horas (GMT) se encontraba en el Atlántico oriental rumbo a Cuba, de acuerdo con la firma de análisis marítimos Kpler.
La empresa señaló que el buque con bandera rusa, propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot, tenía previsto descargar en la terminal petrolera de Matanzas, en el norte de la isla, alrededor del 23 de marzo.
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Otro petrolero, el «Sea Horse«, con bandera de Hong Kong, cargó cerca de 200.000 barriles de diésel a finales de enero frente a Chipre desde otro buque, según datos de Kpler.
El «Sea Horse» salió del Mediterráneo el 13 de febrero y desde entonces ha navegado hacia el oeste a través del Atlántico, reduciendo la velocidad entre finales de febrero y principios de marzo, y siguiendo una ruta errática, según indicó el rastreador. A las 16:30 horas (GMT) del miércoles se encontraba en el noroeste del Caribe, a unos 1.500 km (932 millas) de la costa cubana.
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Pese al bloqueo petrolero impuesto desde hace más de dos meses por EE UU a Cuba, existen fuertes indicios de que el tanquero Sea Horse (también Seahorse), con pabellón de Hong Kong (China), logró llegar clandestinamente a un puerto de la Isla y descargar unos 190.000 barriles de diésel ruso. El arribo se produjo a principios de este mes, según la agencia de inteligencia marítima Windward, que ha detectado la manipulación del Sistema de Identificación Automática (AIS), que transmite la ubicación, identidad, rumbo y velocidad de las embarcaciones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó la presión sobre Cuba tras derrocar en enero a su principal aliado, el líder venezolano Nicolás Maduro, aplicando un bloqueo petrolero a la isla.
Producto del bloqueo norteamericano, Cuba no ha recibido petróleo desde el 9 de enero, cuando México entregó un cargamento después de la caída de Maduro, momento en que el gobierno mexicano se vio presionado por Trump para poner fin a ese tipo de envíos. Sin embargo Rusia declara su decidido apoyo a Cuba y hace esfuerzos por romper el bloqueo y llevar petróleo, ayudando a sí a paliar en parte las duras consecuencias del bloqueo.
Sin petróleo la isla no puede generar electricidad ni siquiera para atender sus necesidades más urgentes. De este modo, los hospitales, sin suministro de electricidad no pueden hacer funcionar incubadoras, condenando a la muerte a recién nacidos que requieren ese tipo de apoyo técnico-médico. Tampoco se pueden realizar operaciones. Medicamentos que requieren ser mantenidos bajo refrigeración terminan inevitablemente destruídos.
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