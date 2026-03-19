Cómo Irán y China han configurado el tablero de ajedrez de la guerra

19 de marzo de 2026

La respuesta de doble vía de China a la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán refleja una estrategia geopolítica y económica más amplia que se extiende desde el campo de batalla hasta el sistema financiero mundial.

China está respondiendo oficialmente por dos vías paralelas a la guerra del Sindicato Epstein (o estadounidense-israelí) contra Irán a través de un portavoz diplomático y un portavoz militar.

Traducción: China ve la guerra tanto como una tensión política/diplomática extrema como una amenaza militar.

El portavoz militar de China, un coronel del Ejército Popular de Liberación (EPL), habla con metáforas. Fue él quien dijo explícitamente que EE. UU. es «adicto a la guerra», con solo 250 años de historia y solo 16 años de paz.

Sitúa claramente a EE. UU. como una amenaza global. Y claramente, también como una amenaza moral (cursiva mía).

El presidente chino, Xi Jinping, está firmemente centrado en establecer una conexión duradera entre el marxismo y el confucianismo.

La contribución clave de Confucio al pensamiento político es el uso preciso del lenguaje. Solo quien habla con metáforas precisas y peso moral es capaz de gobernar una nación.

Así pues, China está desarrollando cuidadosamente una crítica moral y ética constante a la guerra elegida por Estados Unidos contra Irán. Destacando cómo se trata del ataque de una nación que ha perdido su brújula moral.

El Sur Global entiende perfectamente el mensaje.

Además, los hechos en el campo de batalla muestran cómo China también ha cambiado las reglas de la guerra en Irán.

La red eléctrica iraní está ahora totalmente conectada al sistema de satélites BeiDou. Eso explica por qué Irán ataca ahora con precisión, y cada movimiento de la alianza estadounidense-israelí se enfrenta a un muro digital de tecnología china (más de 40 satélites BeiDou en órbita). Eso explica la excelente precisión de los misiles iraníes y su mayor resistencia a las interferencias.

Como parte de su Asociación Estratégica Integral de 25 años, China también ha suministrado a Irán radares de largo alcance, integrados con sistemas satelitales. La conclusión clave es que el tiempo de respuesta de Irán es ahora mucho más corto en comparación con la guerra de los 12 días.

Rusia ha ayudado en una vía paralela, permitiendo a Irán aplicar a raudales lo que Rusia aprendió en Ucrania sobre sistemas occidentales como el Patriot y el IRIS-T. No se trata solo de tácticas de saturación masiva con drones; se trata de aprender la forma rusa de coordinar enjambres de drones con salvas de misiles balísticos. Eso es exactamente lo que está surtiendo un efecto devastador en las últimas fases de la Operación True Promise IV.

Jugando al Go: todo gira en torno al petroyuan

Centrémonos ahora en la crucial jugada del estrecho de Ormuz. La clave es que Irán solo permite el tránsito a los petroleros cuya carga se haya liquidado en petroyuan. Ni dólares. Ni euros. Solo yuanes.

De hecho, China ya había comenzado a poner fin al sistema de Bretton Woods/petrodólar en diciembre de 2022, cuando Pekín invitó a las petro-monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) a negociar con petróleo y gas en la Bolsa de Shanghái.

Ahora, combinemos todo lo anterior con el 15.º Plan Quinquenal chino, que acaba de debatirse y aprobarse en Pekín.

Hablamos de una visión sistémica en profundidad.

De una manera bastante holística, los planificadores de Pekín fijaron el crecimiento del PIB en un cuatro por ciento; el avance de la economía digital hasta el 12,5 % del PIB; las soluciones de energía verde en un 25 %; la calidad de las aguas superficiales en un 85 %; una avalancha de patentes de alto valor; todo eso y más, presentado de forma equitativa, con objetivos concretos que alcanzar e indicadores vinculantes hasta 2030.

Esto significa que los chinos están tratando la economía, la seguridad energética, la ecología, la educación y la sanidad como si fueran órganos de un mismo cuerpo en forma. Así es como la urbanización impulsa la productividad: una gran inversión en I+D genera cada vez más patentes; las patentes impulsan la economía digital; y las soluciones de energía verde impulsan la independencia estratégica.

El último Plan Quinquenal muestra de manera concluyente cómo China está planificando meticulosamente para ser el líder del futuro tecnológico que se avecina. Y esto va mucho más allá de 2030, hasta mediados de siglo.

No es de extrañar que acabar con el petrodólar desempeñe un papel clave en este proceso de cambio del actual sistema de relaciones internacionales. Irán se lo está sirviendo en bandeja a China, al sustituir el petrodólar por el petroyuan en el punto de estrangulamiento más crítico del planeta, por el que transita el 20 % de todo el petróleo mundial.

La jugada de Irán no es militar; es financieramente (cursiva mía) nuclear. Lo que lo facilita todo es que Irán ya está ofreciendo el modelo a seguir para el resto del Sur Global: casi el 90 % de las exportaciones de crudo de Teherán se liquidan en yuanes a través del sistema de pagos CIPS.

El Sur Global podría acabar adoptando este modelo tan sencillo. Teherán no está diciendo que el estrecho de Ormuz esté bloqueado. Solo está bloqueado para el hostil Sindicato de Epstein (los EE. UU.) y sus secuaces que comercian con petrodólares. Las rutas marítimas se están convirtiendo en tiempo real en filtros políticos. A medida que el Sur Global migra al petroyuan, el petrodólar hegemónico (desde 1974) cae muerto.

A estas alturas, todos los comerciantes del planeta saben cómo funciona el petrodólar. Tras la crisis del petróleo de 1973, el CCG y la OPEP acordaron en 1974 que el petróleo solo podría negociarse en dólares estadounidenses.

Los exportadores de petróleo deben necesariamente reinvertir sus beneficios en dólares en bonos del Tesoro estadounidense y en acciones. Eso refuerza el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva; financia las inversiones tecnológicas de EE. UU.; financia el complejo industrial-militar y sus «guerras eternas»; y, sobre todo, financia de facto la deuda estadounidense (impagable).

China, Rusia e Irán, como miembros del BRICS, se encuentran precisamente en primera línea del avance de sistemas de pago alternativos; lo que, fundamentalmente, incluye eludir el petrodólar.

Así que esto va mucho más allá del control del petróleo —la supuesta justificación detrás de la caótica y desorganizada «excursión» (terminología de Trump) a Irán.

A todos los efectos prácticos, los hechos sobre el terreno ya apuntan a un gran fracaso. Es el contraataque el que se sitúa en un nivel completamente nuevo.

El CGRI sigue a Sun Tzu

Armar el estrecho de Ormuz es Sun Tzu, revisado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Tanto un corredor de conectividad (el estrecho de Ormuz) como una moneda (el yuan) son ahora armas de destrucción imperial. ¿Quién necesita una bomba nuclear?

Lo que está en juego es el control del sistema financiero mundial (mucho más allá de 2030, hasta mediados de siglo y más allá). Lo que estamos viendo en tiempo real es a los persas jugando al ajedrez (en lo que destacan) pero con elementos del weiqi chino («Go» en inglés).

El Go es orgánico. Cuando las pequeñas piedras utilizadas en el juego se conectan, moldean la forma y el control a largo plazo en todo el tablero. En nuestro caso, el tablero de ajedrez geopolítico/geoeconómico. Todo se reduce al posicionamiento, la paciencia, la acumulación de ventajas y la gestión de la estrategia.

Ese es el «secreto» de por qué la guerra contra Irán ofrece ahora a China la jugada decisiva. Pekín lleva años configurando el tablero de ajedrez con infinita paciencia: creando un conjunto de instituciones multilaterales; desempeñando un papel clave en el BRICS y la OCS; construyendo las Nuevas Rutas de la Seda (BRI, en inglés); invirtiendo en sistemas de liquidación alternativos; impulsando su diplomacia.

El Go es extremadamente racional. Si configuras el tablero correctamente, no fallarás. El juego se desarrolla por sí solo. Ahí es donde nos encontramos ahora. Y por eso el Vociferador Imperial, junto con sus aduladores, facilitadores y vasallos, está atónito y petrificado: prisionero de su propio atolladero de arrogancia.

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*Fuente: GeopolíticaRugiente