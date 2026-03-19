Los misiles Fattah-2, vuelan de Irán a Israel en apenas 4 minutos (Mach 15), cambiándolo todo

19 de marzo de 2026

En este video de John AG Reports, analizamos el Fatah-2, el misil hipersónico desarrollado por Irán que está generando preocupación entre estrategas militares de todo el mundo. Con velocidades de hasta Mach 15, capacidad de maniobra en vuelo y un tiempo de impacto potencial de apenas 4 minutos entre Irán e Israel, esta arma podría desafiar incluso a los sistemas de defensa más avanzados.

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En este impactante video, analizamos el supuesto ataque del misil hipersónico Fattah-2 de Irán, que habría eliminado a 7 altos generales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un solo golpe devastador. Además, se informa que 10 sistemas interceptores fallaron completamente, lo que ha generado serias dudas sobre la efectividad de los sistemas de defensa aérea actuales.

Exploramos los detalles detrás de este evento, las capacidades del misil Fattah-2, y lo que esto podría significar para el equilibrio militar en el Medio Oriente. ¿Estamos presenciando una nueva era en la guerra moderna? ¿Qué impacto tendrá esto en la seguridad regional y global?