Entrevista con Iván Cepeda, Candidato a la presidencia de Colombia

21 de mayo de 2026

Entrevista a Iván Cepeda, candidato presidencial de la izquierda colombiana en las próximas elecciones presidenciales, para suceder al Presidente Gustavo Petro.

MARCAS DE TIEMPO:

00:00 Presentación y contexto

00:23 Elecciones y conflicto colombiano

03:23 Para qué sirve la política

03:48 Neoliberalismo y lo público

06:41 Sócrates y decir la verdad

09:53 Medios e ignorancia como poder

12:36 Libertad y acción colectiva

16:47 Verdad de las víctimas

20:44 Justicia restaurativa

23:26 Amor como fuerza política

26:05 Mujeres y fórmula vicepresidencial

31:12 Soberanía y guerra antidrogas

35:37 Migración y diáspora colombiana

37:09 Potencia agro y transición económica

40:02 Alianza regional y cierre

43:43 Autenticidad y despedida