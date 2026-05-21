Entrevista con Iván Cepeda, Candidato a la presidencia de Colombia
por Diego Ruzzarin (Mexico)
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21 de mayo de 2026
MARCAS DE TIEMPO:
00:00 Presentación y contexto
00:23 Elecciones y conflicto colombiano
03:23 Para qué sirve la política
03:48 Neoliberalismo y lo público
06:41 Sócrates y decir la verdad
09:53 Medios e ignorancia como poder
12:36 Libertad y acción colectiva
16:47 Verdad de las víctimas
20:44 Justicia restaurativa
23:26 Amor como fuerza política
26:05 Mujeres y fórmula vicepresidencial
31:12 Soberanía y guerra antidrogas
35:37 Migración y diáspora colombiana
37:09 Potencia agro y transición económica
40:02 Alianza regional y cierre
43:43 Autenticidad y despedida
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