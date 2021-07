Fabiola Campillai tras reunión con el director de Carabineros: “No pidió perdón, no hay perdón de parte de nadie” 

Durante el día viernes, Fabiola Campillai, junto a sus representantes legales, sostuvieron una reunión con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, la que tenía como objetivo despejar dudas en relación a la condición administrativa actual de los principales implicados en la causa, los ex capitanes Fernández y Maturana, este último procesado por disparar la bomba lacrimógena que dejó ciega a Fabiola en 2019 cuando iba rumbo a su trabajo en San Bernardo.

Esta cita se da luego de que se conociera que la Fiscalía Occidente solicitó ampliar el plazo de investigación en contra de Maturana, quien actualmente se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Lo que resulta indignante, cuando es un hecho que el daño a Fabiola es irreparable y hoy a más de un año del suceso se siguen sumando agravantes a la condición física y psiquiátrica producto del estrés post traumático que generó el impacto de la lacrimógena en su cráneo. Finalmente el Juzgado de Garantía de San Bernardo resolvió fijar una audiencia para discutir la petición para el próximo 3 de septiembre.

Tras el encuentro, Campillai manifestó que:

“Lo único que queremos es justicia y acá no hay apoyo. La verdad en este momento la vemos muy lejana. Disculpen por no poder hablar pero hay cosas que a uno le dan mucha pena y que no haya justicia para nosotros es terrible, pero sin duda vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante, no solo por nosotros, sino que por todas las personas que han sido dañadas por este gobierno”.

En alusión al general director, Ricardo Yáñez, afirmó que

“él no dijo nada, solamente que empatizaba. No pidió perdón, no hay un perdón de parte de nadie“.

Alejandra Arriaza, abogada de Campillai, señaló que esperan que el sumario administrativo que se está desarrollando al interior de Carabineros termine a la brevedad y además en la reunión no se habló de ningún tipo de compensación para la víctima.

En esa misma línea, indicó que la máxima autoridad de la institución uniformada

“justificó bastante el actuar de Carabineros y no fue categórico, a nuestro juicio, en asumir una responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos por parte de su institución” .

Por último, explicó que:

“La tardanza de esta reunión se debe a que ha existido poca colaboración por parte de la institución en esclarecer los hechos y a eso vinimos hoy, a exigir justicia”.

Por su parte, el general Yáñez manifestó que el encuentro se trató de una cita “

franca y sincera”

y agregó que

“valoramos esta oportunidad de diálogo porque creemos que es el camino” .



La empatía no es suficiente para enfrentar la impunidad policial. Mientras cientos de jóvenes siguen en prisión preventiva por causa de sospecha, Patricio Maturana se encuentra con arresto domiciliario gozando todas las comodidades de su hogar, siendo el responsable material directo de las graves lesiones a Fabiola Campillai y todas las consecuencias psicológicas que hoy afectan su vida. Así como a Fabiola Campillai o Gustavo Gatica, siguen habiendo cientos de casos de violencia de estado y violación a los DD.HH que se mantienen en la impunidad.

La lucha por juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de las violaciones a los derechos humanos sigue más vigente que nunca, así como la lucha por la libertad de todas y todos los compañeros apresados por salir a la calle a manifestarse por sus derechos. Sabemos que la única forma de conseguirlo es mediante la movilización y la autoorganización de la clase trabajadora, el pueblo, la juventud, los estudiantes y el movimiento de mujeres, impulsando un gran paro nacional.

Hoy domingo inicia la Convención Constitucional, los convencionales que fueron electos deben saber que fueron electos gracias a la rebelión popular, que costó vidas, lesiones oculares, violaciones de DDHH y que aún tiene a muchos jóvenes privados de libertad. El llamado es a movilizarnos en las calles para que en la Convención Constitucional se decrete la libertad inmediata de las y los presos políticos de la rebelión y del Wallmapu, por el juicio y castigo a los responsables de la violaciones a los Derechos Humanos y por el fin de la impunidad.

*Fuente: LaIzquierdaDiario