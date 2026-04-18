Miguel Díaz-Canel sobre cambios en el Gobierno, agresiones de EE.UU. y un pueblo dispuesto a combatir
por Actualidad RT
34 mins atrás 5 min lectura
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha concedido una entrevista a RT en el marco del V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital, que se celebra del 16 al 18 de abril en La Habana y rinde homenaje al centenario del nacimiento de Fidel Castro.
La estrategia Cuba en medio de las agresiones estadounidenses
El mandatario cubano explicó que su Gobierno había elaborado estrategias anticipándose al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ya que estaban al tanto de «todas las intenciones que se movían alrededor». «Una estrategia que contemplaba sobre todo un programa de gobierno para superar los problemas estructurales de la economía y propiciar un crecimiento económico con desarrollo social», aseveró.
Díaz-Canel indicó que el programa de Gobierno se llevó a finales del año pasado a consulta popular. «Por lo tanto, con ese debate popular se enriqueció, se robusteció, y es lo que hoy estamos tratando de aplicar», enfatizó.
En ese sentido, detalló que la iniciativa plantea una actualización en la dirección de la economía, donde habrá una «adecuada relación de descentralización con centralización y de planificación con el uso de señales del mercado«. Además, se contempla dar autonomía a las empresas y municipios, así como llevar a cabo una actualización de la ley de inversión extranjera directa.
Asimismo, se refirió a las políticas de desarrollo energético para aprovechar mejor las fuentes de energía de la nación caribeña. «Por lo tanto, estamos hablando de más exploración, más producción y refinación del crudo nacional, que no nos lo pueden bloquear, más utilización de las fuentes renovables de energía», destacó.
¿Qué cambios se esperan en la isla?
Díaz Canel adelantó que en el gobierno del país caribeño se esperan cambios, que se implementarán antes de mitad de año y apuntan a reducir el número de ministerios y cambiar leyes para disminuir la burocracia.
«Nos estamos planteando también un redimensionamiento de todo el aparato estatal, administrativo y empresarial, o sea, reducir burocracia», señaló, apuntando que se buscan mecanismos y estructuras «más planas y más eficientes, más dinámicas, que permitan una gestión de gobierno más dinámica», enfatizó.
«Cuba es una nación que ha estado durante más de 60 años bloqueada»
Al mismo tiempo, el líder cubano rechazó la comparación de que su país podría seguir el destino de Venezuela, tras el secuestro del mandatario Nicolás Maduro por parte de EE.UU.
«Nunca me gusta que nos comparen con las realidades de otro país, primero porque es no reconocer la historia peculiar [de la isla]».
«Cuba es una nación que ha estado durante más de 60 años bloqueada, resistiendo agresiones, siempre hemos estado agredidos», expresó Díaz-Canel. «Y hemos sobrevivido, hemos resistido a esas agresiones y hemos podido incluso avanzar, aunque no hemos llegado a todo lo que hemos soñado y a todo lo que hemos querido precisamente», agregó. En ese sentido, señaló que la fortaleza de las instituciones cubanas y del pueblo son «únicas» de su país.
«Un pueblo dispuesto a combatir«
No obstante, insistió en rechazar la comparación con una «nación hermana», cuya revolución liderada por Hugo Chávez es admirada por Cuba. «Chávez, a quien queremos mucho, y al que Fidel declaró como el mejor amigo de Cuba, protagonizó, lideró una revolución bolivariana que abrió también un espacio y una perspectiva para la integración en América Latina y el Caribe hace dos décadas», expresó.
«Lo que sí te puedo asegurar es que aquí hay un pueblo dispuesto a combatir«, subrayó a RT, recordando a los 32 combatientes cubanos que perdieron sus vidas defendiendo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, secuestrado este enero por EE.UU. «Y si 32 combatientes cubanos cayeron en Venezuela defendiendo al presidente de esa nación, qué no serían millones de cubanos con ese mismo ejemplo, luchando por salvar la revolución y por defender el suelo cubano», agregó.
Si bien el mandatario enfatizó que su país no clama ni promueve la guerra, la Administración tiene un concepto prioritario de la defensa, en u contexto de agresión externa.
«Siempre tendremos presente la certeza en la victoria que Fidel nos inculcó», manifestó.
Ante la pregunta de si hay países dispuestos a colaborar en la defensa de la isla, el mandatario recalcó que el país cuenta con la «fortaleza» de sus FF.AA., así como la «concepción de la guerra de todo el pueblo, que también se concibió por el comandante en jefe y por el general del Ejército en momentos en que estuvimos muy sometidos a la posibilidad de una agresión imperialista con otras administraciones de Estados Unidos».
Sobre la ayuda rusa en «situaciones difíciles»
En otra parte de la entrevista, el mandatario cubano no olvidó el apoyo brindado por Rusia con el envío de petroleros a la isla en medio de una severa crisis energética, producto del bloqueo estadounidense.
«Llegó un barco de combustible ruso a Cuba, que yo creo que es un hecho significativo, es un hecho de apoyo, es un hecho de acompañamiento a Cuba en situaciones difíciles como siempre lo ha hecho Rusia y el hermano pueblo ruso«, aseveró.
*Fuente: Actualidad RT
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