En un Chile regresivo, hay que pensar y actuar en defensa de los derechos y las libertades

17 de abril de 2026

El gobierno, con la ultraderecha están trabajando para consolidar el retroceso que se abrió con la derrota del plebiscito post estallido, para aplastar todo lo mínimo progresado en la transición en el ámbito de los derechos económicos, sociales, humanos, civiles y de las libertades democráticas, especialmente de las franjas vulnerables de la población.

Es necesario para el movimiento de Derechos Humanos ir realizando un seguimiento de las medidas del nuevo gobierno instalado en Chile el 11 de marzo de 2026 y que apuntan a una regresión de lo avanzado en la materia: se trata, con mayor exactitud, del uso de una nueva correlación de fuerzas política favorable al sector de ultraderecha, alcanzada en la elección presidencial y parlamentaria, para consolidar el retroceso abierto con la derrota del plebiscito post estallido y aplastar todo lo mínimo progresado en la transición en el ámbito de los derechos económicos, sociales, humanos, civiles y de las libertades democráticas, especialmente de las franjas vulnerables de la población. Frente a ese desafío, hay que pensar y actuar en el presente sin dejar de lado el futuro.

Sin embargo, es necesario decir que ya en el Gobierno de Boric se inicia este proceso regresivo; por una parte, el blindaje del Estado y de los conglomerados económicos con la dictación de leyes represivas como la Ley Antiterrorista; la Ley Nain Retamal, la Ley anti-tomas, entre otras. Y, por otro, la absoluta falta de voluntad política para hacer Verdad, Justicia y Reparación Integral a las víctimas de los crímenes cometidos durante la Revuelta Social de Octubre del 2019.

La recopilación a continuación es información pública, profusamente difundida por los medios de comunicación nacional.