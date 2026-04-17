En un Chile regresivo, hay que pensar y actuar en defensa de los derechos y las libertades
por Juana Aguilera Jaramillo (Chile)
2 horas atrás 2 min lectura
17 de abril de 2026
El gobierno, con la ultraderecha están trabajando para consolidar el retroceso que se abrió con la derrota del plebiscito post estallido, para aplastar todo lo mínimo progresado en la transición en el ámbito de los derechos económicos, sociales, humanos, civiles y de las libertades democráticas, especialmente de las franjas vulnerables de la población.
Es necesario para el movimiento de Derechos Humanos ir realizando un seguimiento de las medidas del nuevo gobierno instalado en Chile el 11 de marzo de 2026 y que apuntan a una regresión de lo avanzado en la materia: se trata, con mayor exactitud, del uso de una nueva correlación de fuerzas política favorable al sector de ultraderecha, alcanzada en la elección presidencial y parlamentaria, para consolidar el retroceso abierto con la derrota del plebiscito post estallido y aplastar todo lo mínimo progresado en la transición en el ámbito de los derechos económicos, sociales, humanos, civiles y de las libertades democráticas, especialmente de las franjas vulnerables de la población. Frente a ese desafío, hay que pensar y actuar en el presente sin dejar de lado el futuro.
Sin embargo, es necesario decir que ya en el Gobierno de Boric se inicia este proceso regresivo; por una parte, el blindaje del Estado y de los conglomerados económicos con la dictación de leyes represivas como la Ley Antiterrorista; la Ley Nain Retamal, la Ley anti-tomas, entre otras. Y, por otro, la absoluta falta de voluntad política para hacer Verdad, Justicia y Reparación Integral a las víctimas de los crímenes cometidos durante la Revuelta Social de Octubre del 2019.
La recopilación a continuación es información pública, profusamente difundida por los medios de comunicación nacional.Chile regresivo
En un Chile regresivo, hay que pensar y actuar en defensa de los derechos y las libertades
Artículos Relacionados
Defensa democrática a la vulneración de los derechos humanos y políticos
por Alex Ibarra Peña y Nora Merlin (Le Monde Diplomatique)
9 años atrás 4 min lectura
La relación entre moral y política: El caso de Carolina Echeverría
por CODEHS-Chile
12 años atrás 60 min lectura
Discurso del presidente Gustavo Petro en la 79 Asamblea de la ONU
por Presidente Gustavo Petro Urrego (Colombia)
2 años atrás 9 min lectura
Inédito fallo de la Corte de San Miguel lleva a familiares de víctima de DD.HH. a recurrir a la Corte Interamericana
por Catalina Batarce (Chile)
2 años atrás 5 min lectura
Analista de la CIA revela los planes A y B para Venezuela
por Pascal Lottaz y Ron Aledo
3 meses atrás 1 min lectura
José Zara es detenido por crimen de Ronni Moffit en caso Letelier a sólo un día de dejar Punta Peuco
por Medios Internacionales
8 meses atrás 2 min lectura
Playa Girón: nuevos documentos desclasificados revelan las tensiones que provocó la derrota en EE.UU.
por PrensaOPAL
1 día atrás
16 de abril de 2026
A 65 años de la invasión de Bahía de Cochinos, nuevos documentos desclasificados revelan no solo el fracaso de la operación dirigida por la CIA, sino también las tensiones internas que sacudieron al gobierno de John F. Kennedy.
El mar no olvida… nosotros tampoco
por piensaChile
2 días atrás
16 de abril de 2026
Durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, cientos de presos políticos fueron lanzados al mar desde helicópteros para desaparecer sus cuerpos, práctica conocida como los «vuelos de la muerte». Se estima que más de 400 personas fueron víctimas de esta práctica.
A la ministra de Ciencias: ser MAPUCHE no es solo llevar el apellido. Usted no nos representa
por Comunidad Autónoma Temucuicui (Wallmapu, Chile)
2 días atrás
15 de abril de 2026
Para comunidades que se rigen de acuerdo a ética ancestral, ser MAPUCHE no es solo llevar el apellido, sino tener un vínculo territorial con una comunidad específica (Tuwün) y una historia linajística reconocida (Kümalme). Al haber hecho su vida en Santiago y luego décadas en Estados Unidos, se le ve como alguien ajena a AL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE.
Del teatro pampino a la bohemia urbana en Iquique
por Iván Vera-Pinto Soto (Iquique, Chile)
6 días atrás
11 de abril de 2026
En la pampa nortina —territorio de viento, polvo y vida extrema— surgió un teatro popular autónomo y profundamente ligado a la experiencia cotidiana. Fuera de los circuitos oficiales, obreros y aficionados desarrollaron una práctica escénica que trascendió el entretenimiento, convirtiéndose en espacio de sociabilidad, formación cultural y representación colectiva.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.