¿Qué hace ese fulano allí?

18 de abril de 2026

La «Cumbre Progresista» que se realiza en estos momentos en Barcelona, tiene como consigna «En Defensa de la Democracia». Invita y hace de anfitrión, Pedro Sanchez, presidente de España. Asisten también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro y Luis Inacio Luua da Silva, presidente de Brasil, Alegra ver que políticos a nivel de gobierno se encuentren, discutan y acuerden estrategias a seguir para oponer fuerza e impedir que la ultraderecha termine adueñándose del continente y Europa.

Pero al mirar las personalidades asistentes nos llamó la atención ver a ese Fulano, a ese pajarraco, sentado en la testera de la reunión haciendo de moderador. SI, es el mismo que el 15 de noviembre de 2019 apareció sentado en la Mesa en que se firmó el histórico «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución», que le salvo el pellejo a Piñera cuando el Levantamiento Popular tenía a su gobierno al borde del barranco:

Este… Fulano tiene una nariz muy especial y/o amigos que lo ayudan a estar «en el lugar adecuado, a la hora correcta», para seguir con el pandero, prometiendo lo que, seguramente, le dictan, para salvar las castañas de alguien, antes de que se quemen. ¡CUIDADO!, pues, muchos indicios indican que el gobierno de Kast no va a durar mucho y, probablemente, se repitan los hechos de 2019. Eso lo saben los «amigos» del Fulano, y lo están manteniendo en el escenario, sin que se enfríe, para sentarlo nuevamente a una Mesa para «salvar el país«. ¿Apostamos?

«Ojo al charqui». Más sabe el diablo por viejo que por diablo.

Es él, el mismo que traicionó a todos los que le dimos nuestro voto para evitar que Kast asumiera la presidencia el año 2022. Su gobierno apenas cumplió con un par de promesas que hizo durante su campaña y si, hizo prácticamente todo lo que la derecha y la llamada «centro-izquierda» la exigió, allanando el camino al mayor triunfo que haya logrado la derecha en Chile: el triunfo de Kast en diciembre de 2025

Hace un par de días publicamos en piensaChile un artículo de Juana Aguilera Jaramillo, en el cual la autora denuncia que la regresión política que está viviendo Chile, bajo el gobierno de Kast se inició ya en su gobierno:

«es necesario decir que ya en el Gobierno de Boric se inicia este proceso regresivo; por una parte, el blindaje del Estado y de los conglomerados económicos con la dictación de leyes represivas como la Ley Antiterrorista; la Ley Nain Retamal, la Ley anti-tomas, entre otras. Y, por otro, la absoluta falta de voluntad política para hacer Verdad, Justicia y Reparación Integral a las víctimas de los crímenes cometidos durante la Revuelta Social de Octubre del 2019″

[Juana Aguilera Jaramillo]

Si algo de vergüenza y dignidad tuviera, le recomendaríamos al Fulano ese, que escuche de nuevo el discurso de la Presidenta Sheinbaum y trate de aprender y luego practicar de forma leal lo que ella dice y que él traicionó durante sus 4 años:

«Vengo de una historia milenaria que no es pasado. Es presente vivo en nuestras comunidades, en nuestras lenguas, en nuestra forma de mirar el mundo. Vengo de un pueblo con valores espirituales profundos, que sabe que su historia es sagrada, porque en ella encuentra la fuerza para levantarse, para resistir y para seguir tejiendo con dignidad su destino.»

[Presidenta Sheinbaum]

Pregúntenle al Fulano ¿qué hizo él por nuestros pueblos originarios en sus 4 años? Hasta los milicos citan los versos de Alonso de Ercilla en «La Araucana», para cubrirse con la dignidad y el valor que emana de la lucha del pueblo Mapuche en contra del invasor.

Hasta hace pocos años era tradición que los Comandantes en Jefe del Ejército de Chile, posaran con este cuadro de Fray Pedro Subercaseaux Errázuriz de fondo. Este fragmento es parte del original que se encuentra en la Comandancia en Jefe del Ejército.

Se adueñan de su historia, pero los asesinan en la actualidad o los condenan a vivir encarcelados por defender el territorio que históricamente les pertenece, el Wallmapu.

Los principios democráticos también significan libertad, pero vale la pena preguntarnos, ¿cuál libertad? ¿La libertad que defiende el conservadurismo, la libertad de someterse a intereses externos, la libertad de convertir a las naciones en colonias modernas o la libertad del mercado sin estado que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho?. No. Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos.

[Presidenta Sheinbaum]



¿Que dice el Fulano ese respecto de la opinión de la Presidenta Sheinbaum acerca de la libertad y la democracia? Bueno, las leyes represiva dictadas en su gobierno, son una respuesta más que claras.

Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución. No de la imposición, sino de la participación, no de la guerra, sino de la paz. No de la indiferencia y de la exclusión, sino de la cooperación y la inclusión. Cuando hablamos de democracia nos referimos a la democratización de la cultura, del acceso a la educación, del acceso a la salud, del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos. La democracia, como decía Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos.

[Presidenta Sheinbaum]



Y este es el balance del Fulano:

Presxs Políticos del Estallido Social