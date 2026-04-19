Discurso del Presidente Lula contra la derecha sacude Europa

19 de abril de 2026

El presidente de Brasil, Lula da Silva, protagonizó un fuerte discurso durante el evento progresista en Barcelona, España, donde lanzó duras críticas contra la derecha internacional y las élites de poder.

En su intervención, Lula cuestionó a quienes se consideran hombres de Dios, pero no practican el amor al prójimo, generando una fuerte reacción entre los asistentes.

Este mensaje se da en medio de un contexto político global cada vez más polarizado, donde líderes progresistas buscan marcar distancia frente a sectores conservadores.