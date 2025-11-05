Articulos recientes

05 Nov 2025

EE.UU. también quiere controlar Colombia: ¿Las Elecciones más importantes del país?

por La Base America Latina

8 mins atrás 1 min lectura

05 de noviembre de 2025

Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan los resultados de consulta del Pacto histórico del domingo pasado que dio como ganador a Iván Cepeda Castro que perfila como el más probable sucesor de Gustavo Petro. ¿En qué consiste su programa que habla de las tres revoluciones? ¿Quiénes serán sus rivales? ¿Qué esperar de EEUU?
Con la participación del candidato presidencial, Iván Cepeda Castro.

El Baile Rojo: el exterminio de miles de militantes de la Unión Patriótica en Colombia

Premio Nacional de Periodismo 2025 Delia Vergara: “El periodismo fue, y sigue siendo, el amor de mi vida”

