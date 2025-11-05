EE.UU. también quiere controlar Colombia: ¿Las Elecciones más importantes del país?

05 de noviembre de 2025

Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan los resultados de consulta del Pacto histórico del domingo pasado que dio como ganador a Iván Cepeda Castro que perfila como el más probable sucesor de Gustavo Petro. ¿En qué consiste su programa que habla de las tres revoluciones? ¿Quiénes serán sus rivales? ¿Qué esperar de EEUU?

Con la participación del candidato presidencial, Iván Cepeda Castro.

