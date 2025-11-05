Nuevo alcalde de Nueva York: «»Soy joven, soy musulmán y soy socialista democrático»
por Medios Internacionales
2 horas atrás 2 min lectura
05 de noviembre de 2025
Lo que acaba de pasar en Nueva York es histórico y cambia todo. Zohran Mamdani, un socialista musulmán de 34 años e hijo de inmigrantes ugandeses, ha ganado las elecciones a alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos con más del 50% de los votos. Y Donald Trump está que trina.
La ciudad que vio nacer a Trump acaba de darle la bofetada más grande desde que volvió a la Casa Blanca. El presidente hizo todo lo posible para evitarlo: insultó a Mamdani, movilizó a sus trolls, llegó incluso a apoyar al candidato demócrata moderado Andrew Cuomo. Pero le salió el tiro por la culata de la peor manera posible.
Más de 2 millones de neoyorquinos salieron a votar en una participación récord que no se veía desde 1969. El mensaje fue claro: están hartos de no poder pagar el alquiler, hartos del transporte carisimo, hartos de trabajar dos o tres empleos sin llegar a fin de mes. Y sobre todo, hartos de que les echen la culpa a los migrantes cuando el verdadero problema son los multimillonarios que han convertido Nueva York en un parque temático para ricos.
Lo mejor de todo es el discurso de victoria donde le dice directamente a Trump: «Soy joven, soy musulmán, soy socialista democrático y no voy a pedir perdón por nada de esto. Para llegar a nosotros tendrás que pasar por encima de todos nosotros». Esto no es solo buenas noticias para Nueva York, es la demostración de que la extrema derecha puede ser detenida cuando hay alternativas reales que hablen de clase trabajadora en lugar de guerras culturales.
