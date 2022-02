Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, 21 y 22 de febrero 2022 

Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, realizado por amigos de piensaChile

Son los que no se atrevieron a denunciar la brutal represión autoritaria del Gobierno de Piñera durante las movilizaciones ciudadanas de Octubre del 2019. Los y las que ni siquiera alzaron la voz de la razón ante el programa neo fascista de Kast. Los y las que se callaron, cómplices en el silencio, ante el deslizamiento notoriamente antidemocrático de RN, la UDI y Evópoli durante la campaña presidencial. Son estos quienes sacan hoy un “Manifiesto Amarillo” donde “encienden las alarmas” ante los debates y votaciones en la Convención.

La mesa ampliada de la Convención Constitucional decidió de manera unánime reducir los tiempos de debate en jornadas de votación. En las votaciones en general, el límite será de cinco horas (hasta el momento duraban ocho horas), mientras que en las votaciones en particular, la discusión tendrá una duración de tres horas (hasta el momento también eran ocho).

¿Qué lecciones nos deja la suerte de Bilbao? Que nuestro poder oligárquico no ha cambiado y se escandaliza ante cualquier idea que nos acerque a la democracia plena, como ocurre con la Convención Constitucional, viendo amenazas en todas partes a la supuesta estabilidad que caracteriza a Chile.

Es demasiado importante aprovechar el poco espacio mediático y temporal que tenemos en discutir seria y responsablemente. Hay demasiados temas complejos por deliberar. Y hasta aquí vamos bien. Es un gran paso mantener un Estado indivisible a la vez de resolver el problema del excesivo centralismo. Por supuesto que vinimos a hacer los cambios sustanciales que permitan superar la concentración territorial del poder. Pero tengan claro que detrás de éstos ha habido un trabajo de deliberación, análisis y redacción colaborativa no solo entre convencionales, sino con la población aquejada y el mundo académico a través de los múltiples mecanismos de participación incorporados.

El desafío actual consiste en que la Convención acuerde un texto por 2/3 que sea coherente y transformador, para superar tanto la crisis institucional, como de legitimidad ciudadana y adaptada al futuro. Su concepción y base institucional, debe superar el carácter de democracia de baja intensidad y redefinir los derechos fundamentales a garantizar. Debiese consolidar una democracia liberal adaptada a las condiciones nacionales y a la experiencia que viven las regiones y pueblos. Se trata de que las instituciones aseguren la efectividad de los derechos, incluidos los de las minorías; no discriminen en favor de las elites y aseguren que la política democrática permita que las decisiones electorales se reflejen en políticas públicas eficaces.

Análisis de la disputa política en Chile, del 13 al 19 de febrero de 2022.

“Lo que se va a reducir es el tiempo de discusión en particular, porque vimos que básicamente no se ocuparon las 8 horas en la discusión”, explicó la presidenta del órgano redactor de la nueva Carta Magna.

Tras una semana que la derecha preferiría olvidar, el convencional RN Cristián Monckeberg trata de mantenerse con la cabeza fría. En medio de “estados de reflexión” de algunos constituyentes de su sector, provocados por las primeras normas constitucionales aprobadas, él se queda con que el debate aún no termina y que las normas pueden ser perfeccionadas. “El pleno dio una señal a la Convención de moderar su propuesta”, dice. Consciente de que son minoría en este organismo, habla de la responsabilidad de la mayoría de izquierda: «Todo ese sueño de una nueva Constitución, la propia izquierda se lo está farreando si no lo conduce de buena manera”.

No es gratuito plantear que si alguien pretende que esas figuras son hoy una respuesta a la búsqueda democratizadora y de derechos en Chile, tendría que revisar sus actuaciones en los últimos 30 años. En realidad cierta, lo de “Amarillos” viene a dar cuenta de un factor determinante. Es el alto grado de disputa de proyecto/país, modelo de desarrollo e institucional, de consagración o no derechos y abandono o no del marco estructural actual, lo que pone en alta tensión intereses socioeconómicos (“de clase”), debates ideológicos/políticos, visiones de ideario nacional, pugna de fuerzas sociales (los de arriba y los de abajo), cambio del carácter del Estado, entre otros elementos.

Por la mañana las comisiones Sistemas de Justicia y Forma de Estado debatieron sobre iniciativas de norma. Además, esta última eligió como su dupla de coordinadores a los convencionales Claudio Gómez y Jeniffer Mella. En la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas también hubo cambio de coordinación, resultando elegido el representante del pueblo quechua Wilfredo Bacian. Todos los detalles aquí.