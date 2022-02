Un nuevo vecino llegó al barrio 

Parte esta lira, ¡liray!

con este esdrújulo eufórico,

porque allí en el casco histórico

encuentra usted de un cuantuay.

Hablo del barrio Yungay,

donde hay un nuevo vecino.

Se dice que el inquilino

es el nuevo presidente,

y ya comenta la gente:

¡“se nos arregla el pepino”! (1)

Le recomiendo, Grabiel,

“La Gárgola”, restorán:

en su ambiente cultural,

se disfruta el buen comer.

Por si quisiera leer:

Biblioteca de Santiago.

Y también por esos pagos

‘tá el Museo’e la Memoria,

pa averiguar de la historia

de aquellos días aciagos.

P’a despejar la cabeza

cuando se esté confundiendo,

por cierto, le recomiendo

“Peluquería Francesa”.

Y visite con largueza

al noble Roto Chileno

que, erguido, otea sereno

sin saber que hoy es un paria.

La obra de Virginio Arias,

en la Yungay es un trueno.

Y si quiere bailar cueca,

¡pongalé, no se me achique

y váyase al “Huaso Enrique”,

que el que la baila no peca!

No dé vueltas como rueca,

y aprenda bien de Hinojosa (2)

que baila una cueca briosa

con su pañuelo galante;

y guapo, pero elegante,

deje lucirse a su moza.

En Huérfanos vivirá,

entre Libertad–Esperanza,

¡atento, que la balanza

se puede desbalancear!

Que iguale la libertad

a la esperanza, por cierto:

sopesando error y acierto,

lo observa la vecindad.

No nos deje en la estacá,

no nos haga perro muerto.

Lindo sería que usted,

hallárase donde se halle

vuelva a pasear por las calles

como chileno de a pie.

Que dentre a cualquier cité

sin escoltas ni guardianes;

que salga a comprar sus panes

como cualesquier vecino

y descubra en el camino

que es uno entre sus iguales.

*Fuente: Politika

Notas:

(1) Arreglar el pepino (chilenismo): mejorar la suerte, la vida, el destino.

(2) Hinojosa, Alfonso: destacado bailador de cueca y permanente luchador social.

Comentario del autor:: esta Lira no fue auspiciada por ninguno de los citados.