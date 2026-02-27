Para no creerlo: Francia condena a prisión a académica iraní por defender Palestina
por HispanTV
1 hora atrás 3 min lectura
Imagen superior: Mahdieh Esfandiari y sus dos abogados, al inicio de su juicio, 13 de enero de 2026.
27 de febrero de 2026
Nota publicada: originalmente el jueves, 26 de febrero de 2026 23:22
Un tribunal francés sentenció cuatro años de prisión para la traductora iraní Mahdieh Esfandiari, juzgada por denunciar el genocidio israelí en Gaza.
Un tribunal francés condenó a la ciudadana iraní con residencia en Francia, Mahdieh Esfandiari, a cuatro años de prisión —tres suspendidos y uno a cumplir— y se le prohibió permanentemente ingresar al país galo.
Esfandiari lingüista y licenciada en lengua francesa de 39 años, fue detenida en febrero de 2025 por la policía francesa y pasó al menos ocho meses en prisión antes de ser liberada bajo condición de libertad condicional. Su delito fueron palabras escritas en línea para condenar el genocidio israelí en Gaza y expresar su solidaridad con el pueblo palestino bajo asedio y fuego.
La ciudadana iraní se graduó de la Universidad Lumière, donde trabajó como profesora, traductora e intérprete. También ha sido una destacada activista propalestina con una importante presencia en redes sociales.
Mahdieh Esfandiari, académica iraní residente en Francia, se ha convertido en la más reciente víctima de la represión del gobierno francés por su apoyo público al pueblo palestino en Gaza y su condena a los crímenes genocidas del régimen israelí.
Esfandiari fue arrestada el año pasado en medio de una ofensiva en Estados Unidos y otros países occidentales contra académicos, estudiantes y activistas que se oponen al genocidio israelí y abogan por la paz, tanto en los campus como en espacios públicos.
Su arresto no fue un caso criminal ni una cuestión de derechos civiles. No se ha presentado evidencia alguna de que haya cometido delito, y las acusaciones contra ella —formuladas de manera vaga como “glorificar el terrorismo”— carecen de fundamento fáctico o legal, lo que hace que el caso sea altamente sospechoso.
Su único “delito” fue defender los derechos de los palestinos en Gaza, que han soportado un holocausto contemporáneo a manos del régimen israelí —con el apoyo de Francia.
El caso de Mahdieh Esfandiari, lejos de ser una anomalía, evidencia los límites de las democracias liberales para sostener sus propios principios cuando se enfrentan a discursos que desafían su hegemonía moral y política. Lo que se revela no es la solidez del secularismo como principio de inclusión, sino su vulnerabilidad como herramienta de convivencia. Y con ello, también emerge con claridad el fracaso del liberalismo como proyecto universalista capaz de acoger la pluralidad de voces y de experiencias que configuran el mundo contemporáneo.
hjb/ncl/msm
*Fuente: HispanTV
Para no creerlo: Francia condena a prisión a académica iraní por defender Palestina
Artículos Relacionados
¿El fin de Trump? ¡Revelan los correos entre Epstein y Trump!
por Medios Internacionales
4 meses atrás 1 min lectura
Colombia Informa: «En protestas chilenas han habido ejecuciones extrajudiciales: ONU»
por Editora Internacional (Colombia)
6 años atrás 6 min lectura
La UNEExPP ha extendido plazo para presentar querellas hasta fines de mayo 2016
por Nelly Cárcamo (Chile)
10 años atrás 2 min lectura
Hiroshima-Nagasaki: El mayor crimen terrorista de Estado
por Alfredo Barahona (España)
7 años atrás 7 min lectura
En Irán se juega el destino de la humanidad
por Sergio Rodríguez Gelfenstein (Chile)
2 semanas atrás 11 min lectura
¿Cómo surgió el «problema» entre Rusia y Ucrania?
por Gabriel Bulgakov (Rusia)
5 años atrás 1 min lectura
Para no creerlo: Francia condena a prisión a académica iraní por defender Palestina
por HispanTV
1 hora atrás
27 de febrero de 2026
Esfandiari lingüista y licenciada en lengua francesa de 39 años, fue detenida en febrero de 2025 por la policía francesa y pasó al menos ocho meses en prisión antes de ser liberada bajo condición de libertad condicional. Su delito fueron palabras escritas en línea para condenar el genocidio israelí en Gaza y expresar su solidaridad con el pueblo palestino bajo asedio y fuego.
Fallece a los 92 años el periodista Manuel Cabieses Donoso
por Radio UdeChile
5 horas atrás
27 de febrero de 2026
La muerte de Manuel Cabieses Donoso marca el cierre de una de las trayectorias más extensas y coherentes del periodismo político chileno contemporáneo. Fundador y director histórico de la revista Punto Final, Cabieses fue, durante más de medio siglo, una voz persistente de la izquierda crítica, incómoda frente al poder y refractaria a las transacciones editoriales.
Para no creerlo: Francia condena a prisión a académica iraní por defender Palestina
por HispanTV
1 hora atrás
27 de febrero de 2026
Esfandiari lingüista y licenciada en lengua francesa de 39 años, fue detenida en febrero de 2025 por la policía francesa y pasó al menos ocho meses en prisión antes de ser liberada bajo condición de libertad condicional. Su delito fueron palabras escritas en línea para condenar el genocidio israelí en Gaza y expresar su solidaridad con el pueblo palestino bajo asedio y fuego.
El Gran Israel, ahora es desde el río (Éufrates) hasta el río (Nilo).
por Fausto Giudice
3 días atrás
24 de febrero de 2026
El término “Gran Israel” se ha vuelto demasiado restrictivo, modesto y anacrónico. Ya no es desde el mar hasta el desierto. Ahora es desde el río (Éufrates) hasta el río (Nilo). «Es todo nuestro».
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.