Señor Gutiérrez: Para que el ejército llegue a ser «Honorable Institución», tiene que resolver varias tareas 

18 de abril a las 23:42

Señor

Sergio Gutiérrez Sepúlveda

General de Brigada

Secretario General del Ejercito de Chile.

Me dirijo a usted como chileno y con la mas grande indignación, vergüenza ajena y repudio que usted pueda imaginar.

Toda vez que en su carta enviada al Canal de TV La Red, manifiesta su malestar por el programa humorístico «Políticamente Incorrecto», usted hace mención de un agravio, denostación e injurias publicas que su honorable institución sufrió al aire.

Debo recordarle que toda comunicación oficial debe usted hacerla por medio del Ministerio de Defensa, que es el conducto regular establecido y no por medio del área de comunicaciones del Ejército. Además le recuerdo que por ley de la Republica su institución es NO deliberante y dependiente del poder civil e incluso la acción deliberante contraviene tratados internacionales respecto de la libertad de expresión que están suscritos y vigentes por Chile.

La verdad es que su honorable institución no tiene nada de eso señor, es mas, a lo largo de la historia ha violado sistemáticamente los derechos humanos de miles de compatriotas humildes e inocentes, que clamaban por un poco de justicia social y libertad.

Esa misma libertad y justicia a la que usted hace mención en su carta, es la que miles de chilenos no pudieron tener de manos de su propia institución y sin que fuera un acto humorístico, si no la mas cruel, injusta, desmedida y aberrante aplicación de la fuerza y el horror por medio torturas, apremios, violaciones de mujeres y hombres incluso usando perros y ratones o usando las armas no para defender el país, si no para asesinar cobardemente a los ciudadanos desarmados.

Sepa usted que las masacres cometidas por el Ejercito sin gloria, son una vergüenza para la mayoría de los chilenos y las medallas y charratelas que cuelgan de sus pulcros uniformes pagados con nuestro dinero, son galardones vacíos, que se los asignan y entregan entre ustedes mismos, y que para el ciudadano común, no representan ningún valor ni honor alguno.

Personas como usted, con sus valores morales trastocados, de pensamiento amaestrado irreversiblemente y su casi «noble» institución sin gloria, son un oprobio para cualquier país decente del mundo.

Las acciones de ayuda y sacrificio a esta emergencia sanitaria a las que hace referencia, son producto del esfuerzo de miles de soldados conscriptos. Soldados que seguramente también como probablemente será su caso, deben acudir a su casa «fiscal», o sea, también financiada por todos nosotros, a cortar el pasto, a limpiar su auto particular, a limpiar la fachada de su vivienda, a hacer mandados, trabajar de garzones en sus eventos privados, ir a pagar sus cuentas de servicios básicos, o hacer trabajos sin pago alguno, en una especie de servidumbre uniformada, nada que ver con la instrucción militar que todo soldado espera, en un país desarrollado, culto y en un Ejército decente.

¿Y usted viene a reclamar por la libertad de prensa y el contenido de un programa humorístico?, hay que tener la patas bien grandes!! Le recuerdo algunos de los actos humorísticos de su «honorable» institución:

Masacre de Lo Cañas, General Orozimbo Barbosa, 82 compatriotas asesinados

Masacre del «Mitin de la Carne», General Roberto Silva Renard 250 compatriotas asesinados

Matanza de Plaza Colón, Regimiento 7.º de Línea Esmeralda 300 compatriotas asesinados

Matanza de la Escuela Santa María de Iquique, Ejército de Chile bajo el mando del General Roberto Silva Renard 3600 compatriotas asesinados

Asalto e incendio de la sede de la FOM Ejercito de Chile 30 compatriotas asesinados

Masacre de Oficina Salitrera San Gregorio Regimiento 7.º de Línea Esmeralda 100 compatriotas asesinados

Masacre de Oficina Salitrera Marusia, Capitán Gilberto Troncoso, 500 compatriotas asesinados

Matanza de OficinaSalitrera La Coruña, Coronel Acacio Rodríguez 2000 compatriotas asesinados.

Matanza de la población José María Caro, Ejercito de Chile 100 compatriotas asesinados.

Masacre de El Salvador Ejercito de Chile, 8 compatriotas asesinados.

Masacre de Cerro Gallo, comandante Hugo Cardemil Ejercito de Chile 100 compatriotas asesinados.

Matanza de Corpus Christi, CNI Ejercito de Chile 12 compatriotas asesinados

y los miles de asesinados, torturados, desaparecidos y ejecutados políticos bajo la Dictadura Cívico Militar de Pinochet de la cual usted fue partícipe, cuyos cuerpos, enterrados en fosas comunes o tirados en helicópteros al mar ( muchos de los prisioneros aun vivos), con la intención cobarde de desaparecer los cuerpos para ocultar la evidencia y no ser juzgados ni condenados por la justicia.

Por favor señor, no me pida que no recuerde la historia y mire al futuro y que necesitamos estar unidos cuando los muertos son los nuestros!, es fácil pensar así desde la mirada del verdugo y del criminal que intenta exculparse de la responsabilidad que le compete.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben jamás y todo chileno decente y patriota, tiene la obligación de buscar verdad y justicia ante crímenes tan graves. Ustedes todavía tienen una deuda pendiente de entregar miles de cuerpos desaparecidos.

Ustedes, no están autorizados a comentar una rutina de humor, y le solicito le diga a su ilustre Comandante en Jefe, que entregue la información que tienen, que devuelvan el dinero robado y que informe quienes son los oficiales tras el espionaje ilegal a civiles y periodistas… después de eso podemos hablar de honorabilidad.

Cordialmente,

Roberto Montoya

Psicoterapeuta Chileno

(No vivo gratis en Europa por que no soy agregado militar de ninguna embajada)

*Fuente: Facebook