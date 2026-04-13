Cómo una llamada telefónica de Netanyahu a JD Vance «cambió el rumbo» de las negociaciones entre Irán y EE. UU.

13 de abril de 2026

Publicado originalmente el 12 de abril de 2026, 23:53 h IST

Estados Unidos e Irán no lograron alcanzar un acuerdo de paz tras unas maratonianas negociaciones de 21 horas en Islamabad, lo que ha sembrado la incertidumbre sobre un frágil alto el fuego de dos semanas, y ambas partes se culpan mutuamente del fracaso.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense, afirmó que Irán se negó a aceptar las condiciones de Washington a pesar de lo que describió como una «oferta final y mejor».

«Simplemente no pudimos llegar a una situación en la que los iraníes aceptaran nuestras condiciones», dijo Vance, y agregó: «Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla… esta es nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan».

Horas después de que las conversaciones fracasaran, el presidente de EE. UU., Donald Trump, publicó en las redes sociales que las negociaciones fracasaron porque «Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares».

Irán, sin embargo, señaló la supuesta injerencia externa como una razón clave para el fracaso. Según los medios iraníes, el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que una llamada telefónica del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Vance durante las negociaciones descarriló el progreso. «La llamada de Netanyahu a Vance durante la reunión desvió la atención de las negociaciones entre EE. UU. e Irán hacia los intereses de Israel», escribió Araghchi en X, según informó Press TV. «EE. UU. intentó lograr en la mesa de negociaciones lo que no pudo lograr mediante la guerra», añadió.

Según se informa, las negociaciones fracasaron debido a diferencias sin resolver sobre el programa nuclear de Irán, el control del estrecho de Ormuz y la liberación de los activos iraníes congelados.

Las autoridades iraníes señalaron que el clima de desconfianza también dificultó el acuerdo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó: «Estas negociaciones se llevaron a cabo tras una guerra de 40 días y en un ambiente de desconfianza y escepticismo».

«Naturalmente, nunca debimos esperar llegar a un acuerdo en una sola sesión. Seguiremos trabajando para acercar las dos posturas de estadounidenses e iraníes», añadió.

El fracaso de las negociaciones pone de inmediato en duda la durabilidad del frágil alto el fuego que había detenido la escalada de hostilidades.

Aunque ninguna de las partes ha declarado formalmente el fin de la tregua, la falta de avances, combinada con una retórica cada vez más dura, sugiere que una nueva confrontación sigue siendo una posibilidad real.

La incertidumbre sobre el transporte de petróleo y los precios de la energía ha resurgido tras el colapso de las negociaciones. Antes del alto el fuego anunciado el 9 de abril, el crudo Brent había subido por encima de los 119 dólares por barril, su nivel más alto desde la fase inicial de la crisis del Estrecho de Ormuz.

La pausa diplomática temporal había moderado los precios hasta situarlos en torno a los 95 dólares, pero ese alivio se está desvaneciendo, según los analistas, quienes advierten de que el crudo podría volver a niveles de tres dígitos si el alto el fuego expira sin un acuerdo de seguimiento.

También se espera que los mercados financieros de Asia reaccionen bruscamente cuando se abran las operaciones el lunes, ya que los temores de una interrupción en el Estrecho de Ormuz probablemente impulsen al alza los precios del petróleo.

Según los informes, los analistas advierten de que el crudo podría dispararse en medio de las preocupaciones sobre el suministro, mientras que los mercados de valores, especialmente en las economías importadoras de energía, podrían enfrentarse a ventas masivas.

La yuxtaposición de la diplomacia de alto riesgo en Pakistán y la escalada retórica en otros lugares subraya el frágil equilibrio entre la negociación y la confrontación, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá de la región.

*Fuente: The Time of India