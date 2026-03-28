John Mearsheimer: «Derrota estratégica de Estados Unidos»

Imagen superior: Aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, mostrando aviones de pasajeros carbonizados y oficinas destruídas.

28 de marzo de 2026

Los profesores John Mearsheimer y Glenn Diesen analizan la estrategia de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump y explican por qué una guerra con Irán se convertiría en una catástrofe. Se abordan el fracaso del escenario de cambio de régimen, el riesgo de colapso económico debido al estrecho de Ormuz, el agotamiento de Israel, la presión de los partidarios de la escalada y la creciente brecha entre Estados Unidos y Europa.