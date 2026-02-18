La red de Epstein promovía crisis a alto nivel internacional y luego las convertía en dinero

18 de febrero de 2026

El programa documenta, con enlaces oficiales de Internet, la red de Epstein, que promovía crisis y las convertía en dinero. Estos hechos, que hasta ahora se habían negado en su mayoría, ahora son irrefutables. Sin embargo, los principales medios de comunicación apenas informan al respecto.

Bienvenidos, señoras y señores. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos finalmente ha publicado millones de páginas impresas, así como innumerables imágenes y vídeos sobre el caso de Jeffrey Epstein. La mayoría de los informes de los medios de comunicación se centran en las relaciones sexuales con niñas y la pedofilia.

Se trata de temas repugnantes, pero que no deben distraer la atención del aspecto central, a saber, los negocios de Epstein. Sumérjanse conmigo en un entorno que pocos conocen y cuya descripción casi nadie creería si no existieran ahora excelentes pruebas que lo respaldan. Si observamos el tratamiento de los llamados archivos Epstein, se repite el patrón conocido de los archivos RKI. Algunos investigan en la confusa maraña de datos y encuentran cosas interesantes. Poco después, la implicación del destacado político Peter Mendelson hace tambalearse a todo el Gobierno británico y la policía registra las propiedades de Mendelson por sospecha de revelación de secretos.

Sarah Ferguson, antigua duquesa de York, se ve obligada a cerrar su organización benéfica solo un día después de la publicación, porque mantenía un contacto intenso con Epstein e incluso lo idolatraba como una leyenda.

Y en Noruega, no solo se ha visto comprometida la princesa heredera Mette Marit, sino que también se han iniciado investigaciones contra el exjefe de Gobierno Jackland. Todos estos acontecimientos, que se sucedieron en pocos días, demuestran la importancia de los archivos Epstein. Sin embargo, algunos medios de comunicación pretenden no encontrar nada en los documentos revelados.

Eche un vistazo aquí. Son precisamente los mismos que antes tachaban el Pizzagate o los daños causados por las vacunas de teorías conspirativas y que ahora, por supuesto, quedan en ridículo. A la cabeza se encuentra el periódico Süddeutsche Zeitung, que ya no encontró ningún escándalo en los archivos del RKI y ahora menosprecia los archivos Epstein calificándolos de montón de basura.

Por otro lado, se difunde información falsa, en parte por exceso de celo y en parte de forma deliberada, lo que, por supuesto, perjudica la causa.

En esta imagen, por ejemplo, que pretende incriminar a Trump, la inteligencia artificial se ha olvidado por desgracia de las piernas de Epstein, lo que muchos no han notado debido a su entusiasmo.

Para que pueda estar seguro de que solo recibirá información verificada de mi parte, no comparto nada sin un enlace oficial de Internet como el que se muestra aquí.

Todos estos enlaces de Internet se encuentran en los créditos de este programa y, más cómodamente, en la descripción del vídeo, que se abre al hacer clic en el botón «Más» debajo del vídeo en YouTube.

A continuación, documento áreas de negocio como la transexualidad, Ucrania, el uso de información privilegiada, las pandemias, la reducción de la población y la dominación mundial.

Los correos electrónicos intercambiados entre Epstein y sus socios giran en torno a la cuestión de cómo convertir las crisis y el sufrimiento de otras personas en dinero.

Para que no resulte aburrido, muestro facsímiles completos y cito su contenido, pero en forma abreviada en alemán.

Gracias a mi propia experiencia con inversores y banqueros, entiendo bastante bien la jerga de Epstein y compañía y puedo descifrarla para ustedes.

Comencemos con el tema de la transexualidad y un correo electrónico del famoso biólogo evolutivo Robert Trivers a Jeffrey Epstein. En él, Trivers explica que se puede convertir a los hombres en mujeres y viceversa mediante medicamentos.

Sin embargo, el camino de hombre a mujer se recorre con mucha más frecuencia, porque el hombre puede aumentar así su atractivo y sus ingresos. Las inyecciones necesarias para ello son muy caras y deben administrarse semanalmente durante toda la vida. Ahí radica precisamente el argumento comercial. Es similar a la medicación permanente con reductores del colesterol o de la presión arterial.

La frase «cada paciente curado es un cliente perdido» no aparece explícitamente en los archivos Epstein, sino que se da por supuesta.

Trivers escribe al final que la reasignación de sexo puede comenzar a los tres años. Por supuesto, esto prolonga el período de referencia y, por lo tanto, aumenta las ventas.

Es típico de Epstein que se asesore con científicos de renombre y que, a cambio, les devuelva el favor, por ejemplo, en su isla.

Por supuesto, para su negocio necesita apoyo político.

En Alemania, el Gobierno de coalición ha aprobado la llamada Ley de Autodeterminación y los bloqueadores de la pubertad, que interfieren fuertemente en el organismo de los adolescentes, ya están permitidos a partir de los 14 años.

Las drag queens visitan guarderías y colegios, y el tema del cambio de sexo, que antes no tenía ninguna importancia en Alemania, se promueve constantemente como si fuera una parte natural de la vida moderna.

Muchos actores no son conscientes de que forman parte de un modelo de negocio.

Aquí puede ver un breve correo electrónico de Epstein a Ariana de Rothschild, una alemana de nacimiento cuyo apellido de soltera es Langner, y a Olivier Colon, un diplomático francés del WFSall.

El mensaje es del 18 de marzo de 2014, el día de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Dice así: «El cambio en Ucrania debería ofrecer muchas oportunidades. Muchas».

Mientras que los ciudadanos de a pie temían un aumento del riesgo de guerra, Epstein veía el conflicto de Ucrania como una oportunidad para obtener beneficios, por ejemplo, invirtiendo en empresas de armamento.

Para ilustrar esta forma de pensar, voy a mostrar otro ejemplo de Ucrania que no tiene que ver con los archivos Epstein.

Tras el accidente nuclear de Chernóbil hace 40 años, los fabricantes de centrales nucleares y sus accionistas sufrieron graves pérdidas. Sin embargo, uno se benefició al invertir inmediatamente después del accidente en empresas agrícolas de Europa occidental.

Cuando más tarde se descubrió que la lluvia radiactiva había contaminado gran parte de las cosechas de Europa del Este, la demanda de frutas y verduras procedentes de Europa Occidental aumentó enormemente.

Esta rápida reacción y forma de pensar innovadora caracterizan a Epstein y a su entorno.

Por supuesto, este tipo de negocios funcionan aún mejor cuando se dispone de información privilegiada.

Ahí es donde está el dinero de verdad. En la noche del 9 al 10 de mayo de 2010, los Estados miembros de la UE acordaron en Bruselas el llamado rescate del euro.

Epstein preguntó al ministro de Economía británico Mandelson al respecto y este le confirmó que pronto se anunciaría un paquete de rescate de 500 000 millones de euros, financiado en gran parte por Alemania. ¿Le dio así a Epstein la oportunidad de aprovechar la ventaja informativa para comprar bonos del Estado griegos, que se revalorizaron enormemente tras el anuncio oficial?

Epstein intentó a menudo influir en la política a su favor.

Un ejemplo paradigmático de ello es el negocio de las pandemias.

Esto nos lleva al virólogo Nathan Wolfe. Su nombre aparece tachado en la parte inferior, pero no en la superior. Un descuido editorial.

Nota de la Red. de piensaChile: Para mejor visibilidad del texto, recortamos la parte que nos interesa de este E-mail y la reproducimos aqui abajo, nuevamente:

Además, llama la atención que gran parte del texto esté tachado, lo que recuerda a la primera entrega de los archivos del RKI por parte de Lauterbach. Cuando más tarde un denunciante filtró las actas sin tachar, pudimos ver, al compararlas, que se pretendía ocultar al público sobre todo los pasajes más críticos. Wolfe escribe abajo que Boris Nikolic es ahora la mano derecha de Bill Gates.

Epstein responde que se puede ganar mucho dinero con las tendencias actuales en el sector sanitario. Y luego habla de un protocolo de hackers que se puede aplicar al ADN y al ARN para activar a unos y desactivar a otros. Es sorprendente la fecha temprana de esta correspondencia, concretamente octubre de 2009.

Epstein acababa de salir de la cárcel por promover la prostitución de menores. Poco antes de su muerte, Epstein nombró a Boris Nikolic albacea sustituto de su testamento, lo que subraya la estrecha relación entre ambos.

Seis años después, se había avanzado mucho en el negocio de las pandemias.

El correo electrónico anterior trata sobre la preparación para una pandemia.

Aunque no ha habido ninguna pandemia en toda la posguerra y la gripe porcina de 2009 fue un error, se podía intentar convencer de la existencia de una situación de emergencia, siempre y cuando se tuviera cuidado de no invitar a expertos.

Con el coronavirus, estos intentos se vieron coronados por el éxito.

Los dos correos electrónicos posteriores que aparecen a continuación se refieren a una carta de Terje Rod Larson a Bill Gates. Rod Larson era entonces presidente del llamado Instituto Internacional para la Paz (IP). Tuvo que dimitir en 2020 debido a un préstamo personal de Epstein.

Curiosamente, su jefa de gabinete, Camilla Reksten-Monsen, pregunta a Epstein si el borrador puede enviarse tal cual.

En él se trata una estrategia de defensa global ante futuras pandemias y la buena noticia de que esta idea ha tenido una gran acogida, por ejemplo, por parte de la canciller alemana Angela Merkel. Más tarde, ella financió los paquetes de rescate internacionales, al igual que había hecho anteriormente con el rescate del euro.

Epstein rechaza la carta en su forma actual y señala que Bill Gates solo participará en esta cumbre sobre pandemias si también acude el presidente del Banco Mundial, Jim Kim. Cabe señalar que todos los participantes son aficionados a la medicina.

Esto recuerda a 2020, cuando los médicos y epidemiólogos prácticamente no desempeñaron ningún papel. Los simulacros internacionales, desde Spars hasta Events, también estuvieron siempre dominados por directivos farmacéuticos, militares, inversores y agencias de publicidad.

Una y otra vez se trata de la llamada salud global.

La salud global, un conocido modelo de negocio. Aquí, Boris Nikolic, la mano derecha de Bill Gates, envía el borrador de una conferencia en la que intervienen Jamie Dimon, director del gran banco JP Morgan, el ex primer ministro Tony Blair, director de USAID, y, por supuesto, el propio Bill Gates, que habla de un fondo de inversión en salud global. Los médicos tampoco están presentes aquí, porque no se trata de salud, sino de poder y dinero.

Poder y dinero. La ambición de poder se refleja claramente en un correo electrónico que Epstein envía a Borge Brende, presidente del FEM. Según Epstein, Davos podría sustituir perfectamente a la ONU.

Brende responde que se necesita una nueva arquitectura global y que el Foro Económico Mundial, como asociación público-privada, es ideal para ello.

En cuanto al factor dinero, Epstein demuestra su maestría en este correo electrónico. Esboza la creación de una nueva fundación, inicialmente como una rama de la Fundación Gates, que aparentemente es benéfica.

El destinatario, Jes Staley, un banquero amigo suyo, había ayudado a Epstein durante la crisis financiera en su intento de comprar el que entonces era el mayor banco privado alemán, Sal. Oppenheim. He subrayado la frase clave. Lo interesante es ganar dinero con una organización benéfica. Esta parte debe mantenerse a distancia. La expresión «a distancia» proviene originalmente del derecho fiscal internacional, se incorporó al llamado cumplimiento normativo y significa que dos organizaciones vinculadas entre sí hacen negocios como terceros ajenos.

Aunque a algunos periodistas les molestan las faltas ortográficas, debo admitir que el contenido es tan brillante como diabólico, sobre todo porque la mayoría de las donaciones benéficas en este contexto no provienen de mecenas privados, sino de Estados como Alemania, que previamente ha exprimido el dinero a sus contribuyentes. La máquina de hacer dinero perfecta.

La clave está en desviar el dinero de los contribuyentes a los bolsillos propios. Aquí, Bill Gates le escribe a Epstein que se reunirá con el entonces presidente Obama la semana que viene para negociar con él sobre el ébola y el presupuesto.

En términos generales, Gates suele donar 1 dólar cuando el Estado aporta 10, y los fondos se destinan a empresas en las que Gates tiene participación, como Biontech en 2020.

Pasemos al último tema. Probablemente sepan que la Fundación Gates se llamaba originalmente Instituto Bill y Melinda Gates para el Control de la Población. Como la eugenesia no gusta a todo el mundo, más tarde se le cambió el nombre. Pero la idea básica parece seguir cautivando a algunas personas de este entorno.

Según este correo electrónico, Epstein le pregunta a Bill Gates: «¿Cómo nos deshacemos de los pobres en su conjunto?». El remitente censurado tiene una idea al respecto y quiere hablar por teléfono con Epstein.

Lleguemos a una conclusión, señoras y señores. Algunos están decepcionados porque los fiscales apenas hacen nada, incluso ahora, porque los autores son simplemente demasiado poderosos.

Es cierto, pero la importancia de las aplicaciones y los archivos radica en su influencia en la opinión pública. Hasta ahora, la situación era la siguiente: muchos medios de comunicación importantes dependen del Estado, de los partidos políticos o de organizaciones e s como Project Syndicate, y antes no informaban prácticamente nada sobre los negocios de Epstein. Los medios de comunicación alternativos sí informaron, pero fueron controlados por verificadores de datos que, por cierto, a menudo pertenecen a los mismos poderosos que los principales medios de comunicación. Así, prácticamente todos los hechos fueron descartados como teorías conspirativas y no llegaron al ciudadano de a pie o no le interesaron.

Esto ha cambiado con los archivos Epstein y ahora muchos reconocen una red que saca provecho económico de las crisis y que también las fomenta.

Este cambio de conciencia es la buena noticia con la que concluyo mi programa. Les agradezco su interés y, como siempre, les saluda Stefan Homburg.

Video original en alemán del Profesor Stephan Homburg:

Enlaces a los archivos oficiales del gobierno de EE.UU.:

Transexualidad https//www.justice.gov/epstein/files…

Ucrania https//www.justice.gov/epstein/files…

Información privilegiada https//www.justice.gov/epstein/files…

Pandemias https//www.justice.gov/epstein/files…

Epstein, Gates y Merkel https//www.justice.gov/epstein/files…

Salud global por JP Morgan https//www.justice.gov/epstein/files…

Dominación mundial https//www.justice.gov/epstein/files…

«Fondos benéficos» https//www.justice.gov/epstein/files…

Gates, Epstein, Obama https//www.justice.gov/epstein/files…

Reducción de la población https//www.justice.gov/epstein/files…