Fracaso total: comunidades mapuche rechazan la consulta indígena de Boric sobre tierras
2 horas atrás 3 min lectura
25 de agosto de 2025
La gran apuesta del Gobierno y de la llamada Comisión por la Paz para encauzar el conflicto territorial con el pueblo mapuche se vino abajo. La consulta indígena, iniciada el 13 de agosto, debía recoger opiniones y acuerdos sobre un nuevo sistema de tierras. En cambio, lo que ha dejado es un reguero de protestas, suspensiones y comunicados de rechazo en distintos territorios mapuche.
El rechazo al proceso se ha hecho sentir en distintos puntos del sur: Melipeuco, Cunco, Vilcún, Purén, Villarica, Curacautin, Los Sauces, Lonquimay, Toltén, Pucón, Lautaro, Angol, Galvarino, Contulmo, Alto Biobío, Carahue, Saavedra y Victoria, en la Región de La Araucanía y Biobío; Panguipulli, Coñaripe y Los Lagos en la Región de Los Ríos; y en Los Lagos, las comunas de Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar, San Juan de la Costa y Quinchao. En todas ellas, comunidades mapuche se han levantado contra lo que consideran un proceso ilegítimo e impuesto.
En comunas como Melipeuco, Cunco, Purén, Vilcún y Los Sauces, las comunidades bloquearon las primeras jornadas, acusando que el proceso carece de legitimidad y que fue diseñado “sin participación real”. En Panguipulli y Los Lagos, en la región de Los Ríos, las reuniones ni siquiera se pudieron realizar.
Las razones del rechazo se repiten con matices, pero todas apuntan en la misma dirección:
Comunidades mapuche en Valparaíso, O’Higgins y la Región Metropolitana recurrieron a tribunales, señalando que fueron excluidas del proceso pese a ser parte del pueblo.
Desde Pargua (comunidad Pepiukelén), su werken acusó que el “nuevo sistema” es solo otra forma de despojo, pues reconoce apenas un 10% del territorio ancestral y excluye a la mitad del pueblo mapuche que vive fuera del Wallmapu.
Lejos de fortalecer la agenda de paz, la consulta se ha transformado en un símbolo de desconfianza. Más comunidades se movilizaron solo en la primera semana para rechazarla. Los argumentos no hablan de simples reparos técnicos, sino de un cuestionamiento de fondo: que el Estado chileno intenta cerrar con burocracia un conflicto histórico que sigue abierto.
Lo que debía ser el instrumento central para resolver la demanda territorial terminó convertido en un boomerang político. Gabriel Boric y su Comisión por la Paz aparecen hoy debilitados, con un proceso que naufragó antes de comenzar.
El Gobierno buscaba legitimar su estrategia en el Wallmapu. Lo que consiguió, en cambio, fue una derrota simbólica frente al pueblo mapuche, que reafirmó que la tierra y la autodeterminación no se negocian en una sala de consulta impuesta desde arriba.
Fracaso total: comunidades mapuche rechazan la consulta indígena de Boric sobre tierras
