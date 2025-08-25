Fracaso total: comunidades mapuche rechazan la consulta indígena de Boric sobre tierras

25 de agosto de 2025

𝙁𝙧𝙖𝙘𝙖𝙨𝙤 𝙩𝙤𝙩𝙖𝙡: 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙙𝙖𝙙𝙚𝙨 𝙢𝙖𝙥𝙪𝙘𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙝𝙖𝙯𝙖𝙣 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖 𝙞𝙣𝙙𝙞́𝙜𝙚𝙣𝙖 𝙙𝙚 𝘽𝙤𝙧𝙞𝙘 𝙨𝙤𝙗𝙧𝙚 𝙩𝙞𝙚𝙧𝙧𝙖𝙨 La gran apuesta del Gobierno y de la llamada Comisión por la Paz para encauzar el conflicto territorial con el pueblo mapuche se vino abajo. La consulta indígena, iniciada el 13 de agosto, debía recoger opiniones y acuerdos sobre un nuevo sistema de tierras. En cambio, lo que ha dejado es un reguero de protestas, suspensiones y comunicados de rechazo en distintos territorios mapuche.

𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙖𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙝𝙖𝙣 𝙧𝙚𝙘𝙝𝙖𝙯𝙖𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖 El rechazo al proceso se ha hecho sentir en distintos puntos del sur: Melipeuco, Cunco, Vilcún, Purén, Villarica, Curacautin, Los Sauces, Lonquimay, Toltén, Pucón, Lautaro, Angol, Galvarino, Contulmo, Alto Biobío, Carahue, Saavedra y Victoria, en la Región de La Araucanía y Biobío; Panguipulli, Coñaripe y Los Lagos en la Región de Los Ríos; y en Los Lagos, las comunas de Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar, San Juan de la Costa y Quinchao. En todas ellas, comunidades mapuche se han levantado contra lo que consideran un proceso ilegítimo e impuesto.

𝙐𝙣 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙨𝙤 𝙨𝙞𝙣 𝙡𝙚𝙜𝙞𝙩𝙞𝙢𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚𝙨𝙙𝙚 𝙚𝙡 𝙖𝙧𝙧𝙖𝙣𝙦𝙪𝙚

En comunas como Melipeuco, Cunco, Purén, Vilcún y Los Sauces, las comunidades bloquearon las primeras jornadas, acusando que el proceso carece de legitimidad y que fue diseñado “sin participación real”. En Panguipulli y Los Lagos, en la región de Los Ríos, las reuniones ni siquiera se pudieron realizar.

𝘼𝙧𝙜𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙙𝙖𝙙𝙚𝙨

Las razones del rechazo se repiten con matices, pero todas apuntan en la misma dirección:

𝘾𝙞𝙚𝙧𝙧𝙚 𝙖 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖𝙡

Comunidades de Purén denunciaron que la consulta busca “poner punto final a la legítima restitución territorial” y que se trata de un proceso de mala fe.

𝙑𝙞𝙨𝙞𝙤́𝙣 𝙢𝙚𝙧𝙘𝙖𝙣𝙩𝙞𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙩𝙞𝙚𝙧𝙧𝙖

En Coñaripe, dirigentes criticaron que se proponga subdividir predios hasta media hectárea, reduciendo la tierra a un bien económico cuando para ellos es vida, espiritualidad y memoria.

𝙀𝙭𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙤́𝙣 𝙮 𝙙𝙞𝙨𝙘𝙧𝙞𝙢𝙞𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣

Comunidades mapuche en Valparaíso, O’Higgins y la Región Metropolitana recurrieron a tribunales, señalando que fueron excluidas del proceso pese a ser parte del pueblo.

𝙑𝙞𝙤𝙡𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨

Autoridades Williche en Osorno advirtieron que la consulta no cumple con los estándares del Convenio 169 de la OIT y que carece de garantías legislativas para tener validez.

𝙐𝙣 𝙙𝙚𝙨𝙥𝙤𝙟𝙤 𝙚𝙣𝙘𝙪𝙗𝙞𝙚𝙧𝙩𝙤

Desde Pargua (comunidad Pepiukelén), su werken acusó que el “nuevo sistema” es solo otra forma de despojo, pues reconoce apenas un 10% del territorio ancestral y excluye a la mitad del pueblo mapuche que vive fuera del Wallmapu.

𝙀𝙡 𝙘𝙤𝙨𝙩𝙤 𝙥𝙤𝙡𝙞́𝙩𝙞𝙘𝙤 𝙙𝙚 𝙪𝙣 𝙛𝙧𝙖𝙘𝙖𝙨𝙤 𝙖𝙣𝙪𝙣𝙘𝙞𝙖𝙙𝙤

Lejos de fortalecer la agenda de paz, la consulta se ha transformado en un símbolo de desconfianza. Más comunidades se movilizaron solo en la primera semana para rechazarla. Los argumentos no hablan de simples reparos técnicos, sino de un cuestionamiento de fondo: que el Estado chileno intenta cerrar con burocracia un conflicto histórico que sigue abierto.

𝙐𝙣𝙖 𝙙𝙚𝙧𝙧𝙤𝙩𝙖 𝙨𝙞𝙢𝙗𝙤́𝙡𝙞𝙘𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙂𝙤𝙗𝙞𝙚𝙧𝙣𝙤

Lo que debía ser el instrumento central para resolver la demanda territorial terminó convertido en un boomerang político. Gabriel Boric y su Comisión por la Paz aparecen hoy debilitados, con un proceso que naufragó antes de comenzar.

En vez de abrir un camino de reparación, la consulta indígena se percibió como una maniobra de control, como un cierre artificial a las demandas que llevan décadas acumulándose. Y la respuesta fue clara: rechazo masivo, resistencia organizada y un mensaje directo al Estado chileno.