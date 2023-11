¿Por quién doblan las campanas? Las campanas doblan por ti

08 de noviembre de 2023

Lo que el poder militar bárbaro del norte ha desencadenado sobre el pueblo palestino es la antesala de lo que desencadenará sobre todos los pueblos del sur cuando por la crisis climática quedemos sin agua; la antesala de lo que desencadenará sobre el éxodo de las gentes que por centenares de millones irán del sur al norte. Pueblos isleños a punto de hundirse por el ascenso del mar votaron hoy en contra de una tregua en la barbarie de Israel sobre Palestina. ¿Acaso creen que salvarán sus naciones?

Sobre el poder militar del norte se construye un mundo de consumo y riqueza fundado en la utilización intensiva del combustible fósil, es decir, sobre lo que hace subir el nivel del mar y conduce a miles de millones de personas a una vida catastrófica, a una era de extinción. Ese poder militar es para defender esa riqueza y ese consumo que se hace con la muerte de los demás. Los primeros en extinguirse serán los pueblos isleños que viven a ras del mar.

¿Por qué algunos votaron hoy a favor de la barbarie?

En una encuesta de Colombia se dice que la juventud se está derechizando. ¿Acaso la derecha no es la que niega el cambio climático, proclama continuar consumiendo carbón y petróleo como si nada y conduce a la tierra a destruir la vida, es decir a destruir, sobre todo, la vida de los que hoy son jóvenes y niños? La derecha conduce a los jóvenes de hoy, ya no a la fiesta de la naturaleza, del conocimiento, del arte y de la intensidad de la vida, sino a la catástrofe climática de mañana que vivirá peor el joven de hoy que el actual anciano si no se producen los cambios que esa derecha rechaza.

¿Acaso la derecha hoy no es la que aplaude la barbarie del bombardeo a los niños y la destrucción de la justicia en el mundo? ¿Qué vida van a tener los jóvenes que se dicen de derecha con una derecha que destruye la vida, la justicia y que aplaude la muerte de la niñez? ¿Elegir a los que matarán a tus hijos mañana? ¿A dónde va nuestra capacidad de suicidio y de omnicidio?

Pero, sin embargo, hoy votaron 120 naciones de la Tierra, y Colombia entre ellas, por la paz. Hoy votaron con nosotros algunas naciones poderosas del norte. Votó España, Francia, Bélgica, Noruega y Suiza, y votó casi toda Latinoamérica unida, excepto donde las mafias han avanzado. Un voto mayoritario de África y de Asia.

Y el mundo comienza a unirse sabedor que las campanas que doblan esta noche en Palestina no doblan por ellos, doblan por nosotros, doblan por ti.

*Fuente: Politika