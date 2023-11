Palestina: el Programa de Genocidio para apoderarse del Gas, está en marcha.

06 de noviembre de 2023

El 28 de octubre publicamos varios materiales bajo el título ««Borrar Gaza del mapa»: La agenda del gran capital. Confiscación de las reservas marítimas de gas natural de Palestina«. En nuestra opinión, la verdadera causa de la criminal masacre que Israel ha desatado en Gaza y su esfuerzo por expulsar a millones de palestino de ese franja de tierra, tiene otras causas diferentes a la extraña operación de Hamás.

Hoy hemos recibido este Twitter der analista y geopolítico Pepe Escobar:

The Genocide for Gas Program is in progress.

And it’s a killer – literally.

Gaza has been split EXACTLY at the point defining the territorial waters of North Gaza and South Gaza, under which terms the North has access to ALL offshore gas and oil fields.

— Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) November 6, 2023