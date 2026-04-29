Peña en Solidaridad con Cuba
por Comité Memorial Puente Bulnes (Chile)
14 horas atrás 1 min lectura
29 de abril de 2026
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CON CUBA
INVITACION A PEÑA Y PEDIDO DE COLABORACIÓN
El Comité Memorial Puente Bulnes está desarrollando una campaña de solidaridad con Cuba, por paneles solares, por lo cual se invita a una Peña, este sábado 2 de mayo y/o solicitamos su colaboración.
Solicitamos su aporte al Banco del Estado:
Cuenta RUT: 12.640.036-5
Nombre: Amelia Naranjo Kaune
Correo: kauneamelia@gmail.com
Compartimos el principio de autodeterminación de los pueblos, nos identificamos con la Cuba digna y solidaria, que está pasando por una situación crítica, y consideramos nuestro deber moral y político, solidarizar con el pueblo cubano.
Cuba nos ha apoyado en diversas oportunidades, sobre todo ante desastres naturales. El año 2010, con motivo del terremoto y tsunami del 27 de febrero, Cuba envió 2 hospitales de campaña, los cuales se instalaron en Rancagua y Chillán.
Saludos
¡LA MEMORIA VENCE A LA MUERTE!
Comité Memorial Puente Bulnes.
Afiche e invitación para la Peña.
Cuándo: Sábado 2 de mayo.
Hora: De las 16:00 a las 20:00 horas
Ubicación: José Besa 1481, Quinta Normal
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