Peña en Solidaridad con Cuba

29 de abril de 2026

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CON CUBA

INVITACION A PEÑA Y PEDIDO DE COLABORACIÓN

El Comité Memorial Puente Bulnes está desarrollando una campaña de solidaridad con Cuba, por paneles solares, por lo cual se invita a una Peña, este sábado 2 de mayo y/o solicitamos su colaboración.

Solicitamos su aporte al Banco del Estado:

Cuenta RUT: 12.640.036-5

Nombre: Amelia Naranjo Kaune

Correo: kauneamelia@gmail.com

Compartimos el principio de autodeterminación de los pueblos, nos identificamos con la Cuba digna y solidaria, que está pasando por una situación crítica, y consideramos nuestro deber moral y político, solidarizar con el pueblo cubano.

Cuba nos ha apoyado en diversas oportunidades, sobre todo ante desastres naturales. El año 2010, con motivo del terremoto y tsunami del 27 de febrero, Cuba envió 2 hospitales de campaña, los cuales se instalaron en Rancagua y Chillán.

Saludos

¡LA MEMORIA VENCE A LA MUERTE!

Comité Memorial Puente Bulnes.

Afiche e invitación para la Peña.

Cuándo: Sábado 2 de mayo.

Hora: De las 16:00 a las 20:00 horas

Ubicación: José Besa 1481, Quinta Normal