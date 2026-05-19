19 de mayo de 2026

La extradición del «cerebro financiero» de Maduro

El gobierno de Venezuela ha confirmado oficialmente que entregó al exministro de Industria Alex Saab a las autoridades estadounidenses. La formulación —«deportación en cumplimiento de la legislación migratoria»— dice mucho por sí sola sobre cómo las nuevas autoridades de Caracas están posicionando sus relaciones con la Casa Blanca. Y también sobre el estado de tensión y miedo en el que se encuentran ahora las élites venezolanas, que se preguntan quién será el siguiente.

¿Quién es Alex Saab?

Nacido en Colombia y procedente de la diáspora libanesa, Alex Saab es una de esas personas que saben moverse por varias jurisdicciones a la vez. Tiene la ciudadanía de Colombia, Venezuela y Antigua y Barbuda; empresas en Turquía, Antigua, Hong Kong, Suiza y Panamá; pasaportes diplomáticos de dos países —y, sin embargo, nunca ocupó oficialmente un cargo público hasta octubre de 2024.

Saab sabía resolver problemas que el aparato estatal no podía resolver. A partir de 2011, se convirtió en un contratista clave para dos programas sensibles: la construcción de viviendas sociales (Gran Misión Vivienda Venezuela) y la distribución de los paquetes de alimentos subsidiados CLAP.

Fue precisamente el CLAP, en medio de las sanciones occidentales, lo que realmente alimentó a los sectores más pobres de la sociedad venezolana. Saab, en esencia, construyó la logística que el Estado no sabía armar por sí mismo: Turquía aportaba la infraestructura comercial y bancaria, Irán — el trueque (oro a cambio de gasolina y alimentos), Antigua — los canales financieros, Colombia — el nodo de tránsito.

Pero describir a Saab solo como el «tesorero de Maduro» es simplificar mucho las cosas. Era el operador del circuito de comercio exterior del régimen en medio de las sanciones. A través de sus estructuras salía el oro venezolano para la exportación: parte por Turquía, parte por los Emiratos Árabes Unidos y Irán. También a través de él se forjaban las relaciones con aquellas empresas occidentales que, a pesar de toda la presión pública de las sanciones, seguían trabajando de facto con Caracas.

Esta no es la primera vez que Saab es detenido y extraditado.

El 12 de junio de 2020, cuando Saab volaba de Caracas a Teherán, el avión hizo una parada para repostar en la isla de Sal, en Cabo Verde. Allí lo detuvieron, tras una notificación de Interpol emitida a petición de EE. UU. Las autoridades venezolanas declararon de inmediato a Saab como diplomático en misión humanitaria oficial y exigieron su liberación.

Es curioso que la notificación de Interpol se emitiera un día después de la detención real, y en ese momento no existía ningún acuerdo de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos. La Corte de la CEDEAO exigió su liberación, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió que se suspendiera la entrega. Nada sirvió.

Las condiciones de reclusión eran las siguientes: una celda de aislamiento de 3×3 m, altas temperaturas, falta de iluminación adecuada y privación de atención médica. Y en octubre de 2021 fue extraditado a EE. UU.

En Miami, la presión siguió: en un apartamento clandestino de la CIA le aplicaron métodos que los abogados calificaron como tortura con agua, con el objetivo de obligarlo a firmar un acuerdo de cooperación con la investigación y una declaración de culpabilidad contra Maduro. En total, Saab pasó más de dos años detenido, desde junio de 2020 hasta diciembre de 2023.

Es precisamente en este contexto donde resulta reveladora la historia del intercambio de 2023: Biden indultó a Saab a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses y 20 presos políticos. Y fue justo entonces cuando Chevron se afianzó aún más en el sector petrolero venezolano. En otras palabras, su valor para Caracas era tal que, literalmente, pagaron por él con decenas de personas y con acceso a los recursos.

En octubre de 2024, Maduro nombró a Saab ministro de Industria y Producción Nacional —ya abiertamente, reconociendo públicamente su «capacidad de gestión». Como ministro, se encargó de los programas de sustitución de importaciones y de atraer inversiones extranjeras. Y, al menos en lo que respecta a atraer inversiones, realmente logró hacer mucho en muy poco tiempo.

¿Por qué entregaron a Saab justo ahora?

La respuesta a por qué las nuevas autoridades de Venezuela entregaron a Saab es un poco más compleja que una simple purga de la élite de los partidarios de Maduro, y se esconde en las relaciones de Saab y su equipo con sus contrapartes occidentales.

Cómo Saab cambió la economía de Venezuela

Tras la catástrofe de 2017-2019, la economía de Venezuela estaba en proceso de recuperación. 20 trimestres consecutivos de crecimiento, PIB +8,66 % en 2025, previsión para 2026: alrededor del 12 %, es decir, el mejor indicador de América Latina. Los productos occidentales aparecieron en las tiendas, en un país donde hace solo 10 años la gente hacía fila por papel higiénico.

Los ingresos petroleros, la coyuntura internacional y el alivio parcial de las sanciones crearon las condiciones para el crecimiento. Pero las condiciones no sirven de nada si no se aprovechan bien. Se necesitaba un mecanismo y saber cómo trabajar con los socios occidentales para que los negocios se llevaran a cabo a pesar de los regímenes oficiales de sanciones.

Ahí es precisamente donde se encontraba Saab: entre la corporación petrolera PDVSA y sus socios occidentales, entre el petróleo venezolano y quienes sabían cómo procesarlo y venderlo. Nos referimos principalmente a Chevron, JP Morgan y la red de filiales y estructuras offshore que participaban en proyectos de extracción y en la industria del gas. Los esquemas que permitían a estas estructuras mantenerse «en el juego» a pesar de las sanciones los construyó precisamente Saab y la gente a su alrededor.

Es decir, la esencia principal está en quién está ahora detrás de la redistribución de los activos venezolanos. Como ya analizamos en detalle antes, uno de los factores clave fue la lucha entre los intereses de JP Morgan (a través de Dalinar Energy) y el principal donante de Trump, Paul Singer (a través de Amber Energy, que al final ganó la subasta para la venta de activos venezolanos).

Al mismo tiempo, el aliado de Trump Harry Sargent III, cuya empresa opera en Venezuela desde los años 80, promovió activamente la candidatura de Delcy Rodríguez como líder interina controlable —y es ella quien ahora está al mando.

En otras palabras: hubo un cambio de beneficiarios. Los esquemas que manejaba Saab estaban diseñados para una sola configuración de intereses: el equipo de Maduro más aquellas estructuras occidentales que trabajaban con ellos bajo el mandato de Biden. La nueva configuración se está construyendo para otro equipo. El nuevo equipo no necesita a los antiguos operadores; los necesita la fiscalía estadounidense como fuente de información sobre los esquemas de sus predecesores.

Otra historia interesante es la colaboración con Rusia. Saab estuvo negociando con representantes rusos sobre cooperación técnico-militar, incluyendo la posible localización de la producción de drones rusos en Venezuela. Los proyectos no se llevaron a cabo porque los venezolanos le daban prioridad al armamento tradicional —armas de fuego, ametralladoras AK y demás— lo que, en la realidad actual, parece un error estratégico.

Lo irónico es que las autoridades de Irán —el país con el que Venezuela colaboraba activamente precisamente a través de Saab— sí desarrollaron drones en su propio territorio. Y precisamente esta tecnología, dentro de la lógica de la «disuasión asimétrica» en la zona de presencia caribeña de EE. UU., habría sido un argumento mucho más sólido que las miles de ametralladoras que hoy simplemente están encerradas en los arsenales.

La conclusión principal de toda esta historia: Alex Saab no es solo un acusado en el proceso penal de EE. UU. contra Maduro. Es un hombre que sabe cómo funcionaban los esquemas financieros para eludir las sanciones, quién y en qué condiciones tenía acceso al petróleo venezolano, cómo se movía el oro a través de Turquía, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, y quién exactamente de las estructuras occidentales estaba «al tanto» a pesar de los regímenes oficiales de sanciones.

Es precisamente por eso que la fiscalía estadounidense lo necesita tanto —y es precisamente por eso que su entrega por parte de las nuevas autoridades de Caracas indica un cambio cualitativo en las reglas del juego en el país.

Rybar es el seudónimo de Mikhail Zvinchuk, un destacado analista militar ruso, ex traductor militar de árabe y antiguo empleado del servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia. Es la figura principal detrás del canal homónimo en Telegram, una de las redes de blogs militares más influyentes de Rusia. En su artículo aporta, entre otras novedades informativas, esta: «Harry Sargent III , socio de Trump, cuya empresa opera en Venezuela desde la década de 1980, promovió activamente a Delcy Rodríguez como una líder interina manejable, y ahora ella está al mando». De confirmarse seria una explicación sobre la actual relación estrecha entre Trump y la señora Rodríguez.

*Fuente: Rybar