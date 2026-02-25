Cuba, un pueblo en resistencia
por La Jornada (México)
1 min atrás 1 min lectura
25 de febrero de 2026
“Resistiremos y lucharemos hasta que se acabe esto, pero no nos vamos a rendir”, declaran los habitantes de la isla caribeña, afectada por el decreto de emergencia nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le permite poner aranceles extraordinarios a los países que envíen petróleo y sus derivados a Cuba. Esta medida,
“a la gente le ha despertado muchísimo una fuerza de vivir y de defender la vida en comunidad y defender lo colectivo”,
declara Llanisca Lugo, intelectual, psicóloga y diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
"Resistiremos y lucharemos hasta que se acabe esto, pero no nos vamos a rendir", declaran los habitantes de la isla caribeña, afectada por el decreto de emergencia nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le permite poner aranceles extraordinarios a los países que envíen petróleo y sus derivados a Cuba. Esta medida,
