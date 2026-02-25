Jefe del Comando Sur de EEUU anuncia que regresará a Venezuela para «liderar el plan de tres fases» de Trump
por Agencias
10 mins atrás 2 min lectura
Imagen superior: Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos
25 de febrero de 2026
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, expresó este martes que espera regresar pronto a Venezuela para «continuar liderando los esfuerzos orientados a la implementación del plan de tres fases promovido por el presidente Donald Trump».
En un mensaje publicado por el organismo en la red social X, Donovan señaló que la colaboración del gobierno estadounidense con las autoridades interinas venezolanas busca respaldar la «estabilización de la seguridad interna, la recuperación económica y una transición hacia una nueva era en el país».
La declaración se produce días después de su visita a Caracas, donde sostuvo encuentros con representantes del gobierno encargado. Durante su agenda, el jefe militar se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, así como con los ministros Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello.
El ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, indicó que ambas partes acordaron avanzar en una agenda de cooperación bilateral enfocada en el combate al tráfico de sustancias ilícitas y la atención del fenómeno migratorio.
Desde el Comando Sur calificaron los encuentros como “productivos” y reiteraron su compromiso con la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en coordinación con países socios del hemisferio.
“I look forward to returning to Venezuela soon to lead U.S. Southern Command’s efforts to advance @POTUS’ three-phase plan. The U.S. government’s engagement with the interim authorities supports the stabilization of Venezuela’s internal security, its economic recovery, and a… pic.twitter.com/EO8cKDpotD
— U.S. Southern Command (@Southcom) February 24, 2026
*Fuente: Aporrea
