¡Grande Colombia!: Se fusionan la Unión Patriótica, Polo Democrático, PC y Progresistas / «El Pueblo Unido jamás será vencido»

11 de diciembre de 2025

El Consejo Nacional Electoral aceptó la fusión de los partidos de izquierda Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Comunista y Progresistas, dejando sólo por fuera a Colombia Humana.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la personería jurídica (registro legal) al partido colombiano Pacto Histórico, del que forma parte el presidente Gustavo Petro, para que el grupo pueda participar en las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo, en la búsqueda de consolidarse electoralmente y evitar el regreso de grupos de derecha a la nación latinoamericana.

En una resolución, la autoridad electoral aceptó la fusión de los partidos de izquierda Unión Patriótica (UP), Polo Democrático Alternativo y Comunista, tras varios meses de incertidumbre en los que el CNE supeditó su decisión definitiva a estudiar la “totalidad de procesos administrativos sancionatorios” interpuestos contra la fusión. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral ordenó disolver a los tres partidos por cuenta de la creación del Pacto Histórico, que fue la coalición de la que hicieron parte esas colectividades que llevaron al poder a Petro en 2022.

La unificación permite, entre otras cosas, que los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes puedan aspirar sin dificultad y en el orden en el que fueron elegidos por voto popular en la consulta del pasado 26 de octubre. Si el CNE no hubiera otorgado la personería jurídica, los partidos habrían tenido que hacer distintas acciones jurídicas para poder presentarse unidos. Por eso, la decisión del órgano electoral de origen político despeja el camino de la unidad de la izquierda y fortalece sus aspiraciones para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

La personería jurídica

Horas después de aprobar la personería Jurídica del Pacto, la autoridad electoral autorizó también la integración del partido Progresistas, liderado por la senadora María José Pizarro. “Hace casi tres años empezamos este camino titánico, el de la unidad de las fuerzas progresistas y de la izquierda de Colombia. Los primeros pasos fueron difíciles, había mucho escepticismo, pero poco a poco fuimos construyendo confianzas que se tradujeron en decisiones y trabajo conjunto para dar continuidad al progresismo”, dijo la jefe de debate de la campaña presidencial de Iván Cepeda. “Estamos felices. Progresistas es oficialmente Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral aprobó la integración de nuestro partido a la fuerza política unitaria más importante del país. Valió la pena todo el esfuerzo”, agregó.

Sin embargo, la autoridad electoral dejó por fuera de la fusión a Colombia Humana, fundado por el actual presidente. “Gran noticia: ¡Por fin! CNE acaba de reconocer personería Jurídica al Pacto Histórico. Polo, UP y PC (Partido Comunista) se pudieron fusionar. Lo malo: Colombia Humana sigue siendo partido por fuera del Pacto pero pueden hacer coalición”, expresó el exsenador Gustavo Bolívar, uno de los principales líderes de este movimiento.

La exministra de Salud Carolina Corcho, que encabezará la lista al Senado del Pacto Histórico, valoró la decisión y señaló que el partido Colombia Humana volverá a intentar ser parte del Pacto Histórico. “La Colombia Humana continúa en firme con la decisión de fusionarse también para construir el partido (…) más poderoso de la historia reciente de Colombia”, afirmó Corcho en una publicación en la red social X. “Nos proponemos lograr la bancada más grande en el Congreso para continuar el cambio con las reformas estructurales, y el impulso de un proceso constituyente”, indicó.

Camino a las elecciones

Con la personería jurídica lograda, ahora viene una segunda aspiración, en la que el presidente ha insistido desde hace casi dos años: que el partido lidere un frente amplio, en el que participen sectores políticos del centro y de la centroizquierda ajenos al progresismo, y movimientos sociales que no están en la política electoral. El objetivo, según ha señalado, es frenar a la posibilidad de que lleguen al poder partidos o coaliciones pertenecientes a la extrema derecha.

El candidato presidencial y senador, Iván Cepeda, manifestó que hará todo lo posible para aclarar las dudas legales sobre su participación en una consulta inter partidista el próximo 8 de marzo, día de las elecciones al Congreso. “Vamos a estructurar el Frente Amplio y vamos a hacer los trámites el próximo 8 de diciembre. Según el calendario electoral debemos solicitar a los partidos políticos esta consulta, así que lo haremos nosotros también”, explicó durante la inscripción oficial de las listas al Congreso del Pacto Histórico.

Además, el Pacto Histórico estructuró sus listas cerradas de manera paritaria, intercalando a una mujer y a un hombre en cada renglón. Esta medida garantiza una representación equitativa y materializa el compromiso con la igualdad de género en la arena política colombiana, rompiendo con décadas de exclusión sistemática, informó el canal de noticias TeleSUR.

Cepeda destacó como uno de los aspirantes con más apoyo ciudadano en Colombia, según el más reciente sondeo de la encuestadora Invamer, citado por el medio Prensa Latina. En una hipotética primera vuelta, Cepeda lidera la intención de voto con 31,9 por ciento, seguido por Abelardo De la Espriella (ultraderecha) con 18,2 por ciento y Sergio Fajardo, quien se autodefine a sí mismo como de centro, que obtuvo 8,5 por ciento. La encuesta, realizada a 3.800 personas en 148 municipios (alrededor del 13 por ciento de todo el territorio nacional) entre el 15 y el 27 de noviembre último, también reveló que en una eventual segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda, este último alcanzaría un 59 por ciento de respaldo.

