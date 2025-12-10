Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
10 Dic 2025

Noticias

Democracia, Fascismo, Historia - Memoria, Manipulación, Politica, Represión, Resistencia

Caszely: «¿Por qué no se habla de la comunista Jara y el fascista Kast?»

por Diverso Medios

47 mins atrás 1 min lectura

Caszely: «¿Por qué no se habla de la comunista Jara y el fascista Kast?»
Compartir:

10 de diciembre de 2025

«En el programa de Kast se anuncian políticas de persecución que afectarían la libertad de enseñanza, amenazándola de manera flagrante, creando un órgano para que los padres puedan denunciar «contenidos ideologizados» en los colegios públicos y privados».

 

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von La Voz de los que Sobran (@delosquesobrancl)

 

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Contingencia Política (@contingencia.politica)

Compartir:
Etiquetas #carlos caszely #comunista #fascista #jeannette jara #jose kast
Democracia, Fascismo, Historia - Memoria, Manipulación, Politica, Represión, ...

Caszely: "¿Por qué no se habla de la comunista Jara y el fascista Kast?"

Colonialismo, EE.UU., Imperialismo, Politica

El Pentágono adopta la visión del mundo de Donald Trump

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.