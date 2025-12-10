Caszely: «¿Por qué no se habla de la comunista Jara y el fascista Kast?»
por Diverso Medios
47 mins atrás 1 min lectura
10 de diciembre de 2025
«En el programa de Kast se anuncian políticas de persecución que afectarían la libertad de enseñanza, amenazándola de manera flagrante, creando un órgano para que los padres puedan denunciar «contenidos ideologizados» en los colegios públicos y privados».
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ein Beitrag geteilt von La Voz de los que Sobran (@delosquesobrancl)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ein Beitrag geteilt von Contingencia Política (@contingencia.politica)
Caszely: "¿Por qué no se habla de la comunista Jara y el fascista Kast?"
Artículos Relacionados
No a la nueva ‘Kastitución’
por En Contra de la Impunidad (Chile)
2 años atrás 1 min lectura
Informe a Organizaciones de la Plataforma: Reunión con canciller Heraldo Muñoz
por Chile Mejor sin TPP
10 años atrás 7 min lectura
Los asesinos israelíes merecen medallas de honor
por Rubén Alexis Hernández (Chile)
8 años atrás 2 min lectura
#Chile sigue movilizado a pesar de la represión policial
por PrensaOpal
6 años atrás 1 min lectura
Del SIDA al Omicrón: El Apartheid farmacéutico nos lastima a todos
por Amy Goodman y Denis Moynihan (EE.UU.)
4 años atrás 6 min lectura
Cooperación militar Rusia-Venezuela: Un dolor de cabeza para EE.UU.
por
7 años atrás 7 min lectura
Caszely: «¿Por qué no se habla de la comunista Jara y el fascista Kast?»
por Diverso Medios
42 mins atrás
10 de diciembre de 2025
Antes de marcar tu voto, infórmate. Estas son algunas de las posturas y decisiones que han marcado la trayectoria de José Antonio Kast. Conoce su historial y decide con convicción.
El Pentágono adopta la visión del mundo de Donald Trump
por Thierry Meyssan (París, Francia)
2 horas atrás
10 de diciembre de 2025
Habiendo precisado el «corolario Trump de la doctrina Monroe», el presidente estadounidense fija su estrategia bajo la divisa «reclutar y extenderse». «Reclutar» significa apoyarse en el mayor número posible de socios. «Extenderse» sería desear que el máximo número posible de naciones vea a Estados Unidos como su socio privilegiado y persuadirlos (por diferentes medios) de que no deben colaborar con otros.
De feministas, socialistas, populares, terroristas y cínicos, con el Sáhara Occidental okupado de fondo
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
1 día atrás
09 de diciembre de 2025 Artículo publicado originalmente el 13 de noviembre de 2025 en el periódico El Independiente. Lo republicamos con la autorización del autor. La Redacción de…
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
por Fausto Giudice
2 semanas atrás
27 de noviembre de 2025
pese a los bloqueos, asesinatos sistemáticos y bombardeos continuos que soporta Gaza desde hace varias décadas, el nivel educativo de su población es sorprendente, con un bajo índice de analfabetismo (del 0 o el 2% según las fuentes). Gaza tiene uno de los niveles más altos de matrícula escolar en el mundo, que alcanza la cifra de un 95% de niños cursando la educación básica.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.