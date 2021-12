Compañero Gabriel, no tengo la felicidad de conocerte, pero espero que me quede aliento para poderte dar un abrazo algún dia. Tengo que felicitarte, a ti y a todos los compañero que han estado en esa lucha.

Y es hermoso que la gente se complique la vida intentando mejorar la suerte de su sociedad. No te vayas a olvidar que esto es de muchos, que hay que juntar y juntar. Y los problemas históricos de la izquierda es la dificultad pa’ juntarse. Por eso Franco se murió en la cama, por eso Hitler llegó al gobierno. Porque las izquierdas a veces… las izquierdas se dividen por ideas, porque quieren acuerdos hasta el Juicio Final. Y las derechas se juntan por interés. Y tenemos que darnos cuenta que hay que luchar por juntar, por juntar, por juntar, por ampliar.

Yo se que eso impone rebajar lo que soñamos, pero los escalones hay que subirlos de a uno, pero hay que irlos subiendo. Porque el problema es no desbarrancarse. ¡Vaya dilema! No somos menos por ser suaves.

Si seguimos andando, hay que construir seres colectivos. ¡Hermano! Tenés una changa fantástica. Sobre todo fantástica por lo que te va a faltar por hacer. Porque el mejor dirigente no es el que hace más, sino el que deja una barra que lo suplanta con ventaja. Despues de ti, tendrán que venir otros. Y no te olvides: el camino es largo, largo, largo y duro. Porque el capitalismo está incrustado en la cabeza de la gente corriente. Y esto no es sólo un cambio en la economía, a la larga es un cambio cultural, que supone dos, tres generaciones, por lo menos.

Asi que hermano: ¡Te felicito! pero no te la hago fácil, porque sería ingenuo.