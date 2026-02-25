Colombia: II Conferencia Internacional Reforma Agraria y Desarrollo Rural

25 de febrero de 2026

Palabras del presidente Gustavo Petro durante la ICARRD+20. II Conferencia Internacional Reforma Agraria y Desarrollo Rural

Cartagena, 24 de febrero 2026

Durante la apertura de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), el presidente Gustavo Petro advirtió que la crisis climática es hoy uno de los principales factores de profundización de la desigualdad social a nivel global, al golpear con mayor severidad a las poblaciones campesinas.

“La crisis climática ataca fundamentalmente a la gente más débil y reproduce aún más la pobreza y la desigualdad social en el mundo”, afirmó el mandatario ante delegaciones de más de 100 países reunidas en Cartagena, al señalar que los impactos del cambio climático no se distribuyen de manera equitativa y recaen de forma desproporcionada sobre quienes menos responsabilidades tienen en su origen.

El presidente explicó que fenómenos extremos como lluvias inéditas, inundaciones y pérdida de cosechas, evidencian una crisis climática que ya no es una amenaza futura, sino una realidad presente que destruye medios de vida campesinos, viviendas y sistemas productivos locales.

En su intervención, el jefe de Estado sostuvo que esta crisis se agrava en contextos de alta concentración de la tierra y desigualdad estructural, donde el campesinado carece de acceso a suelo fértil, crédito y asistencia técnica, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a los impactos ambientales.

En ese sentido, reiteró que la Reforma Agraria es una herramienta clave para enfrentar simultáneamente la injusticia social, la inseguridad alimentaria y la crisis climática.

El mandatario también cuestionó los modelos económicos basados en la acumulación y el uso intensivo de combustibles fósiles, al señalar que no toda la humanidad es responsable por igual del deterioro ambiental. “No es la humanidad entera: son unos pocos quienes han acumulado riqueza y han saturado la atmósfera de gases de efecto invernadero”, afirmó, llamando a una respuesta colectiva y global centrada en la defensa de la vida.

Por su parte, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, coincidió en que el mundo enfrenta una triple crisis de hambre, guerra y cambio climático, y señaló que la Reforma Agraria y el desarrollo rural sostenible son pilares para construir sociedades resilientes, capaces de producir alimentos y proteger el patrimonio ambiental.

La ICARRD+20 se consolida como un escenario internacional para repensar las respuestas frente al cambio climático desde la justicia social, el acceso a la tierra y la protección de las comunidades rurales, en un momento decisivo para el futuro de la humanidad.