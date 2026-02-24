Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
24 Feb 2026

Noticias

Corrupcion, Delincuencia, Fuerzas Armadas, Imperialismo

Investigación revela: Policías y soldados estadounidenses controlan tráfico de drogas

por Medios Internacionales

5 mins atrás 1 min lectura

Investigación revela: Policías y soldados estadounidenses controlan tráfico de drogas
Compartir:

24 de febrero de 2026

Los Carteles gringos: Seth Harp revela asesinatos y narcotráfico en la mayor base militar de EE.UU.

 

 

Policías y soldados estadounidenses controlan tráfico de drogas, revela investigación
Publicado hace 6 meses

Guerra de Vietnam y Drogas | El 51% de los Soldados Americanos Consumían

Compartir:
Etiquetas #cárteles #drogas #ee.uu.
Corrupcion, Delincuencia, Fuerzas Armadas, Imperialismo

Investigación revela: Policías y soldados estadounidenses controlan tráfico de drogas

Democracia, EE.UU., Geopolítica, Imperialismo

¡Cómo perdemos soberanía!

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.