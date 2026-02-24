Investigación revela: Policías y soldados estadounidenses controlan tráfico de drogas
24 de febrero de 2026
Los Carteles gringos: Seth Harp revela asesinatos y narcotráfico en la mayor base militar de EE.UU.
Policías y soldados estadounidenses controlan tráfico de drogas, revela investigación
Guerra de Vietnam y Drogas | El 51% de los Soldados Americanos Consumían
Investigación revela: Policías y soldados estadounidenses controlan tráfico de drogas
Investigación revela: Policías y soldados estadounidenses controlan tráfico de drogas
por Medios Internacionales
24 de febrero de 2026
Soldados, marineros, aviadores e infantes de marina estadounidenses participan en el tráfico de drogas en EU como en el de armas hacia México, revela el libro The Fort Bragg Cartel de Seth Harp, veterano de la guerra de Irak y periodista, quien desentraña una extensa red de narcotráfico y corrupción que está inserta en las corporaciones de seguridad de la Unión Americana
