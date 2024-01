En la casa de Pablo Zalaquett: la industria salmonera reune ministros para optimizar negocio

La cita entre líderes empresariales y los ministros de Economía y Medio Ambiente no quedó registrada en Infolobby, a pesar de que fue convocada por una figura que se ha anotado como lobbista en esa plataforma: Pablo Zalaquett, exalcalde y excandidato a senador procesado en los casos de financiamiento ilegal de la política. Entre los convocados estuvieron dirigentes de la industria salmonera. CIPER consultó a los ministros Grau y Rojas por los nombres de los asistentes, pero no fueron transparentados. Tres semanas después de la reunión, el gobierno presentó la nueva Ley de Pesca. El ministro Grau descartó que ese tema haya estado en la conversación. Uno de los asistentes fue Rodrigo Sarquis, dueño de Blumar, empresa dedicada a la pesca y a la acuicultura.

En el departamento de Pablo Zalaquett en Las Condes tuvo lugar una reunión que hasta ahora no había trascendido.

Se trató de una comida en la que participaron los ministros de Economía, Nicolás Grau, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas, además de empresarios de la salmonicultura.

El encuentro no quedó anotado en el registro de Infolobby, a pesar de que Zalaquett -exalcalde de Santiago y La Florida- ejerce como lobista desde que fue procesado por financiamiento ilegal de la política, cuando la fiscalía detectó que se utilizaron boletas ideológicamente falsas para financiar su fallida campaña senatorial de 2013. En todo caso, no fue condenado. Llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y su causa fue suspendida luego del pago de $40 millones.

Ni los ministros ni Zalaquett quisieron transparentar los nombres de todos los comensales. El ministro Grau le dijo a CIPER que había ocho personas, aproximadamente. Otro participante, que pidió la reserva de su identidad, indicó que fueron diez personas y que la cita tuvo lugar a fines de noviembre.

CIPER pudo confirmar que en la comida estuvo Rodrigo Sarquis Said, director de Blumar, la pesquera que también estuvo en la mira de la justicia por financiar ilegalmente campañas políticas. Sarquis es primo de Pablo Zalaquett, quien figura registrado como lobista de Blumar en reuniones con distintas autoridades durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

CIPER consultó a los ministros Grau y Rojas si en la cena se habló de la nueva Ley de Pesca. Los detalles de ese proyecto legal fueron presentados el pasado 21 de diciembre, por el Presidente Gabriel Boric. El ministro Grau indicó que los detalles de esa legislación no formaron parte de la conversación en la casa de Zalaquett. En todo caso, la iniciativa le quita beneficios a la industria pesquera y aumenta las cuotas para la pesca artesanal.

– Estuve en una reunión en la casa de Zalaquett en la que hablamos de salmonicultura, la visión de largo plazo que tenía cada uno de la industria. En el caso de la salmonicultura recién se están organizando los diálogos que van a redundar en un proyecto de ley-, indicó Grau a CIPER.

Luego de la comida ocurrió un hito importante relacionado con la industria salmonera. El martes 19 de diciembre la ministra Rojas hizo público un compromiso con las empresas AquaChile y Cooke para concretar las primeras relocalizaciones de concesiones acuícolas en parques nacionales, lo que dejaría a la salmonicultura fuera de esas áreas protegidas. En la firma de ese compromiso también estuvo presente el ministro Grau.

La ministra Maisa Rojas no respondió los mensajes que se le enviaron para este reportaje. Desde el Ministerio de Medio Ambiente respondieron escuetamente por escrito:

“La ministra Rojas recibió una invitación a una cena con actores ligados a la salmonicultura. En ningún momento se trataron asuntos o decisiones particulares que fuesen de interés de alguna empresa, sino que fue un paneo de temas generales del sector. Esto se dio luego de tensiones producto de la promulgación de la Ley que crea el SBAP”.

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), se creó luego que se promulgara la ley en agosto pasado.

Fuera de micrófono, otro de los asistentes a la reunión dijo que el principal tema de la cita fueron los permisos que debe otorgar el aparato público que, a su juicio, retrasan las inversiones: “Se habló de muchas cosas, del crecimiento. La idea era hablar de la ‘tramitología’, de la agenda procrecimiento y de cómo podemos ayudar al gobierno. Es bueno poder conversar”.

Pablo Zalaquett no quiso referirse a la reunión y Rodrigo Sarquis no contestó los mensajes de CIPER. Desde Blumar tampoco se refirieron al encuentro con los ministros.

Cuando le preguntamos al ministro Grau por los nombres de los otros asistentes, no quiso profundizar: “Creo que no me corresponde hablar por otros, pero sí puedo decir que había más personas del rubro de la salmonicultura”. La ministra Rojas no respondió esa pregunta.

Sobre por qué no se registró la cita en la plataforma de la Ley del Lobby, Grau respondió: “En general no registro todas mis comidas, salvo que allí se trate un tema de interés de un particular. Pero eso, en general, lo trato en reuniones en horario laboral”.

*Fuente: CiperChile

