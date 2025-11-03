3 de noviembre de 1970: Salvador Allende asume la presidencia de Chile

03 de noviembre de 2025

A quienes insisten y repiten en que la Unidad Popular fue sólo miseria, caos y destrucción, les pedimos que se informen, que «no comulguen con ruedas de carreta«. Una pequeña muestra de lo hecho en esos años de gobierno, es el Proyecto «Cybersyn» que perseguía construir un sistema que permitiera coordinar de forma inteligente y efectiva la economía nacional. Ese proyecto, en años en la computación recién nacía, construyo una red a nivel nacional, que ha llevado a medios internacionales a reconocer que Chile tuvo ya entonces «un embrión de internet», algo que nadie tenía en el mundo: