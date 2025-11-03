3 de noviembre de 1970: Salvador Allende asume la presidencia de Chile
por Adela Micha (México)
6 horas atrás 1 min lectura
03 de noviembre de 2025
A quienes insisten y repiten en que la Unidad Popular fue sólo miseria, caos y destrucción, les pedimos que se informen, que «no comulguen con ruedas de carreta«. Una pequeña muestra de lo hecho en esos años de gobierno, es el Proyecto «Cybersyn» que perseguía construir un sistema que permitiera coordinar de forma inteligente y efectiva la economía nacional. Ese proyecto, en años en la computación recién nacía, construyo una red a nivel nacional, que ha llevado a medios internacionales a reconocer que Chile tuvo ya entonces «un embrión de internet», algo que nadie tenía en el mundo:
En el Gobierno de la Unidad Popular tuvimos sueños, que fueron destruidos, pero que no han muerto
Unidad Popular, Balnearios Populares, «para aquellos que nunca vieron el mar»
Este fin de semana falleció Armand Mattelartt
por Sergio Grez Toso (Chile)
11 horas atrás
03 de octubre de 2025
Este fin de semana falleció Armand Mattelartt, coautor de «Como leer al pato Donald» y realizador de «La Spirale», gran documental sobre la estrategia de desestabilización del gobierno de la UP.
El derecho internacional sigue siendo un obstáculo insalvable a la anexión del Sáhara Occidental
por NoTeOlvidesDelSahara
2 horas atrás
03 de noviembre de 2025
La intervención de Rusia constituye un recordatorio de que, pese a las presiones diplomáticas de Estados Unidos, Francia y sus aliados, el derecho internacional sigue siendo un obstáculo insalvable a la anexión del Sáhara Occidental.
Sahara: Sudáfrica salva el honor de los BRICS asegurando pleno respaldo al pueblo saharaui en su lucha por la soberanía
por NoTeOlvidesDelSahara
2 días atrás
01 de octubre de 2025
“A través de la MINURSO, las Naciones Unidas deben tomar medidas urgentes para celebrar este referéndum de autodeterminación, largamente prometido, para que el pueblo saharaui pueda determinar su destino. Este es su derecho fundamental según el derecho internacional.”
