Este fin de semana falleció Armand Mattelartt
por Sergio Grez Toso (Chile)
3 mins atrás 1 min lectura
03 de octubre de 2025
Este fin de semana falleció Armand Mattelartt, coautor de «Como leer al pato Donald» y realizador de «La Spirale», gran documental sobre la estrategia de desestabilización del gobierno de la UP.
Lo conocí en el Cordón Macul de Santiago en 1973.
Video:https://t.co/Zq4xPkRsMW pic.twitter.com/f0cEFCiYwO
— Sergio Grez Toso (@SergioGrezToso) November 3, 2025
Dorfman_Ariel_Mattelart_Armand_Para_leer_al_pato_Donald
