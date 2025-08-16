Articulos recientes

16 Ago 2025

Noticias

Análisis, Capitalismo, Geopolítica, Imperialismo, Internacional

Alaska: Rusia derrota a los neoconservadores: El pacto secreto entre Washington y Moscú por la paz

por Pascal Lottaz (Sanevox)

11 horas atrás 1 min lectura

Alaska: Rusia derrota a los neoconservadores: El pacto secreto entre Washington y Moscú por la paz
16 de agosto de 2025

Pascal Lottaz analiza lo que fue la reunión cumbre entre Putin y Trump en Alaska y como los grandes medios occidentales analizan y presentan el significado y las posibles consecuencias que ella tendrá en las relaciones entre ambas potencias y la actividad política, militar y comercial a nivel mundial.

Palabras de Putin en Alaska, al final del encuentro con Trump

Fin de la hegemonía occidental y auge de los BRICS

Etiquetas #15 de agosto de 2025 #cumbre de alaska #ee.uu. #presidente trump #presidente vladimir putin #rusia
