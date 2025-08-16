Alaska: Rusia derrota a los neoconservadores: El pacto secreto entre Washington y Moscú por la paz
por Pascal Lottaz (Sanevox)
11 horas atrás 1 min lectura
16 de agosto de 2025
Pascal Lottaz analiza lo que fue la reunión cumbre entre Putin y Trump en Alaska y como los grandes medios occidentales analizan y presentan el significado y las posibles consecuencias que ella tendrá en las relaciones entre ambas potencias y la actividad política, militar y comercial a nivel mundial.
Palabras de Putin en Alaska, al final del encuentro con Trump
