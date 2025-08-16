Articulos recientes

16 Ago 2025

Noticias

Corrupcion, Delincuencia, NuestrAmérica, Pueblos en lucha

Bolivia: dos días antes de las elecciones, Luis Arce cambia todos los mandos de las FF.AA. Sospechoso ¿No?

por piensaChile

10 horas atrás 1 min lectura

16 de agosto de 2025

Apenas dos días antes de las elecciones, Luis Arce, presidente de Bolivia cambia todos los mandos de las FF.AA. Este inusual hecho, fortalece las sospechas de que Arce está preparando una salida del país en próximos días.

Mientras tanto, el movimiento popular, las organizaciones sindicales, las organizaciones de pueblos originarios redoblan los esfuerzos llamando a Votar Nulo o en Blanco, para demostrar que el rechazo a esta elección presidencial de mañana 17 de agosto, es ilegítima, pues el gobierno y las elites políticas, hicieron todo lo imaginable para impedir que se presentaran candidatos verdaderamente representativos del pueblo boliviano. Asi, por ejemplo, el nombre del movimiento creado por Evo Morales a comienzos de los años 2000, el MAS, fue ilegalizado y entregado a una persona que no representava esa organización. Al MAS, un partido con más de 1 millón de militantes, no le han permitido presentar candidatos.

Bolivia tendrá este domingo elecciones no democráticas, amañadas, con el objetivo de destruir las conquistas sociales del pueblo

 

Etiquetas #bolivia #elecciones 17 de agosto #posible golpe de estado #traición de luis arce catacora #voto nulo
Corrupcion, Delincuencia, NuestrAmérica, Pueblos en lucha

Análisis, Capitalismo, Geopolítica, Imperialismo, Internacional

Alaska: Rusia derrota a los neoconservadores: El pacto secreto entre Washington y Moscú por la paz

