Bolivia: dos días antes de las elecciones, Luis Arce cambia todos los mandos de las FF.AA. Sospechoso ¿No?

16 de agosto de 2025

Apenas dos días antes de las elecciones, Luis Arce, presidente de Bolivia cambia todos los mandos de las FF.AA. Este inusual hecho, fortalece las sospechas de que Arce está preparando una salida del país en próximos días.

Mientras tanto, el movimiento popular, las organizaciones sindicales, las organizaciones de pueblos originarios redoblan los esfuerzos llamando a Votar Nulo o en Blanco, para demostrar que el rechazo a esta elección presidencial de mañana 17 de agosto, es ilegítima, pues el gobierno y las elites políticas, hicieron todo lo imaginable para impedir que se presentaran candidatos verdaderamente representativos del pueblo boliviano. Asi, por ejemplo, el nombre del movimiento creado por Evo Morales a comienzos de los años 2000, el MAS, fue ilegalizado y entregado a una persona que no representava esa organización. Al MAS, un partido con más de 1 millón de militantes, no le han permitido presentar candidatos.