Rusia y EE.UU. ¿se están distanciando de Europa?
por Pascal Lottaz (Sanevox)
9 horas atrás 1 min lectura
17 de agosto de 2025
Tanto Estados Unidos como Rusia buscan distanciarse de Europa y crear relaciones mutuamente beneficiosas, menos dependientes de los conflictos en una Europa dividida, inestable y menos relevante.
Más sobre el tema:
Palabras de Putin en Alaska, al final del encuentro con Trump
