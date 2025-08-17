Jalife-Rahme sobre Cumbre en Alaska: «Trump y Putin han roto con el Deepstate»

17 de agosto de 2025

Esta es la visión de Alfredo Jalife sobre la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para tratar el final de la guerra de Ucrania. El experto nos habla de las implicaciones geopolíticas, el significado de los detalles del encuentro, los intereses implicados de ambos dirigentes y el precio de un posible alto el fuego en la guerra de Ucrania.

En lo fundamental, Trump y Putin sí están de acuerdo: en la cuestión nuclear. La mayor parte de los analistas no entienden este tema, por eso no entienden la dimensión de lo que está en juego. El asunto nuclear es fundamental por una razón: en una guerra nuclear no hay vencedores ni vencidos, todos pierden.

Para Putin, que está ganando en Ucrania, Ucrania ya no es lo primordial. Lo es para Europa, que está perdiendo, porque es la derrota de la OTAN.

Zelensky es un peón del Deep State de EEUU, el simple hecho de que no lo invitaran a la cumbre de Alaska fue arrojarlo debajo del autobús.

Los multimedia de EEUU son los grandes perdedores de la cumbre de Alaska, porque pertenecen al Deep State y Trump y Putin, ya que con la cumbre de Alaska han roto con el Deep State de EEUU y la hegemonía financiera del globalismo.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

