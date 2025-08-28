José Zara es detenido por crimen de Ronni Moffit en caso Letelier a sólo un día de dejar Punta Peuco
por Medios Internacionales
11 horas atrás 2 min lectura
28 de agosto de 2025
José Zara Holger, brigadier (r) del Ejército que la madrugada de este martes salió de la cárcel de Punta Peuco tras cumplir una condena por el crimen del excomandante en jefe, Carlos Prats, y su esposa, fue detenido la tarde de este miércoles por el homicidio de Ronni Moffit, enmarcado en el caso Letelier.
Orlando Letelier, exembajador chileno que le da su nombre al caso, fue asesinado junto a su secretaria, Ronni Moffit, en 1976 tras detonar una bomba bajo el auto que los movilizaba en Washington, Estados Unidos.
Letelier era conocido por su incansable lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet. Cabe subrayar que la orden de aprehensión, específicamente, fue decretada por el crimen de la asistente.
José Zara es detenido por caso Letelier
En tal período, Zara integró el departamento exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Hoy, el exbrigadier de 82 años será trasladado al batallón de la policía militar por esta nueva detención.
Lee también…: Gobierno lamenta que José Zara haya terminado condena «sin contribuir» a esclarecer desapariciones
La orden de la misma detalla la causa precisada: “dice relación con el atentado explosivo ocurrido el día 21.SEP.1976, en la ciudad de Washington, D.C. Estados Unidos, en el cual resultaron fallecidos el exministro chileno Orlando Letelier del Solar y su asistente norteamericana, Ronni Moffitt, al explotar una bomba colocada debajo del piso del vehículo en que se movilizaban”.
Así las cosas, Zara ya fue puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El ahora detenido abandonó Punta Peuco la madrugada de este martes tras cumplir una condena de 15 años por el crimen de Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974 en Buenos Aires.
Lee también…: Hija de general Prats tras salida de José Zara de Punta Peuco: «Sentimos que es justicia incompleta»
Ambas víctimas fueron también asesinadas por un atentado explosivo en plena dictadura. El detonante fue instalado por el estadounidense, Michael Townley, y se convirtió en el primer crimen realizado por el régimen militar en el extranjero.
Zara Holger fue condenado por la Corte Suprema 36 años después de ocurrido el asesinato doble, junto con otros violadores de los derechos humanos, como el general (r), Manuel Contreras; y el brigadier (r) Pedro Espinoza.
*Fuente: MSN
En la línea de Memoria y Resistencia, la semana contra la desaparición forzada de personas, culmina con una Velatón y acto, el sábado 30 de agosto, a las 19 horas, en la Plaza Joan Alsina, del Memorial.
