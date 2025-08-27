Articulos recientes

27 Ago 2025

Noticias

Corrupcion, Delincuencia, Derechos Humanos, Politica, Pueblos en lucha, Represión

Bolivia, la derecha y el gobierno trata de liberar a los golpistas del 2019 encarcelados, mientras comienza la «arrancadera» de ministros

por piensaChile

2 horas atrás 1 min lectura

27 de agosto de 2025

No es posible que dejen en libertad a personajes implicados en un golpe de estado, en el cual se masacró a decenas de ciudadanos, en la conocida «Masacre de Sankata»

Etiquetas #bolivia #corrupcion del gobierno de Arce #huyen ministros #masacre de sankata
