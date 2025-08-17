¿Por qué Putin aceptó la cumbre con Trump? ¿Ingenuidad o inteligencia?

17 de agosto de 2025

Ante comentarios que nos han llegado, dudando de la eficacia y la inteligencia del paso dado por el presidente Putin, de reunirse con Trump, hemos decidido publicar este artículo, publicado el 15 de agosto, es decir, antes de la cumbre, con la opinión de uno de los más experimentados analistas de la política miltar de EE.UU y la OTAN. Se trata de una opinión de enorme valor.

La Redacción de piensaChile

Artículo publicado originalmente el 15 de agosto de 2025, 06:00 h

¿Qué puede esperar el presidente ruso, en el mejor de los casos, de la cumbre con Trump en Alaska? Según todas las reglas del arte diplomático, en una guerra candente la paz no se consigue con una maniobra brusca al estilo Trump en una cumbre.

La cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin, organizada a corto plazo a petición del presidente Donald Trump, está prevista para el 15 de agosto de 2025 en Alaska, donde, según se dice, los dos líderes discutirán un tratado de paz entre Rusia y Ucrania y el fin de la guerra. Pero, ¿existen realmente las condiciones necesarias para poner fin a la guerra en Ucrania?

Por lo general, las guerras calientes terminan por tres razones. La primera es que ambas partes están agotadas y deciden hacer las paces. La segunda, más frecuente, es que una de las partes está agotada y levanta la mano y dice: «Sí, estamos dispuestos a sentarnos a la mesa de negociaciones». La tercera razón es —lo hemos visto, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia y en Oriente Medio— que potencias externas, como Estados Unidos o Europa, intervienen a favor de una de las partes y dicen: «Ya basta. Somos los más fuertes e impondremos nuestra voluntad desde fuera».

Ninguna de estas condiciones se da en la guerra de Ucrania, que desde el principio no ha sido una guerra entre Rusia y Ucrania, sino una guerra entre Estados Unidos/OTAN contra Rusia. Ucrania, financiada y armada por Estados Unidos/OTAN, ha sido utilizada como sustituta y ariete. A esto se suma el hecho de que los dirigentes de Ucrania no solo se mantienen ilegítimamente en el poder por la fuerza, sino que, con la esperanza de seguir recibiendo apoyo en forma de dinero y armas, no muestran ninguna disposición a sentarse a la mesa de negociaciones. Porque la paz significaría el fin para Zelenski y compañía, muy probablemente no solo el fin político.

Por el contrario, los rusos están dispuestos a negociar, pero solo con la condición de que se eliminen de forma duradera las causas de la guerra actual, entre las que se incluyen: la salida de la OTAN de Ucrania, la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y el reconocimiento oficial de Crimea y las antiguas regiones de Donbás como parte de la Federación Rusa.

El equilibrio de poder entre las partes beligerantes en Ucrania es tal que Rusia es muy superior a Ucrania en todos los aspectos militares importantes, tanto en tierra como en el aire, y esto no va a cambiar, incluso si Estados Unidos y los países de la Unión Europea siguieran apoyando a Kiev con armas y dinero. Esto último solo retrasaría aún más la inevitable derrota de Ucrania y, con ella, la derrota de las élites estadounidenses y de la OTAN. Además, los arsenales occidentales están prácticamente vacíos. Tras tres años y medio de envíos masivos de armas a Kiev, que Rusia ha convertido rápidamente en chatarra, los países de la OTAN se han desmilitarizado en parte. Al mismo tiempo, la producción de nuevas armas en Occidente es muy insuficiente para cubrir las necesidades diarias de las fuerzas armadas ucranianas. Por si fuera poco, a pocos días de la cumbre de Alaska, el ejército ucraniano se ha derrumbado en importantes sectores del frente.

En este contexto militar, en el que Rusia domina sin restricciones, Trump quiere ahora desempeñar el papel de potencia externa que impone un alto el fuego a Rusia, precisamente en el momento en que la derrota de Ucrania se perfila cada vez con mayor claridad.

Es cierto que Rusia ya no es la antigua superpotencia soviética, pero sigue siendo una gran potencia que no solo dispone de armas nucleares, sino también de un ejército numeroso, muy capaz y curtido en la guerra, equipado con armas de última generación, mientras que los estadounidenses apenas están desarrollando este tipo de armamento.

Rusia no es Serbia ni un pequeño país de Oriente Medio que los Estados Unidos hayan podido dominar por completo. Con la excepción de la Armada, Rusia es más que un rival a la altura de los Estados Unidos. ¿Se puede ser tan temerario o tener tan poca visión para creer que se puede imponer la voluntad a este país gigante y llevar al presidente ruso a la mesa de negociaciones si él no quiere?

Pero entonces, ¿cómo se puede interpretar políticamente la promesa de Putin de asistir a la cumbre de Alaska? En primer lugar, se puede dar por bastante seguro que Putin no espera ningún avance diplomático hacia un alto el fuego y un tratado de paz. Porque algo así no se consigue en una cumbre convocada apresuradamente. La experiencia demuestra que los tratados de paz solo se han logrado en el marco de amplios preparativos, y de la siguiente manera:

En primer lugar, los líderes políticos desarrollan y definen el objetivo que quieren alcanzar. A continuación, se da instrucciones a los funcionarios de carrera, los diplomáticos y los militares: «Esto es lo que queremos conseguir en la mesa de negociaciones. ¿Cómo lo conseguimos?». Entonces, los expertos dicen: «Oh, haremos planes y encargaremos a nuestros colaboradores que lo elaboren todo. Colaboraremos con los expertos de la parte contraria e intentaremos delimitar los temas, y elaboraremos cifras, tablas y mapas». A continuación, los expertos se reunirían repetidamente con sus homólogos e intentarían aclarar las ambigüedades del texto del tratado o limar las diferencias aún existentes. Y cuando ambas partes se sientan a la mesa, todo se desarrolla de manera muy profesional: sin sermones morales ni insultos, sino centrados en los resultados. Solo cuando todo está elaborado y acordado por ambas partes, los jefes de Estado aparecen en escena para firmar solemnemente los documentos.

Este proceso puede prolongarse durante meses o años, mientras la lucha continúa en el frente. Las negociaciones de paz de París entre Estados Unidos y Vietnam del Norte, por ejemplo, que tenían por objeto poner fin a la guerra de Vietnam, comenzaron oficialmente el 10 de mayo de 1968 y concluyeron con la firma de los Acuerdos de Paz de París el 27 de enero de 1973.

En este contexto, la reunión de Alaska se celebrará en una «sala de vacío». El experimentado Putin lo sabe, pero Trump no. Su narcisismo no le permite dar un paso atrás y dejar que los expertos hagan su trabajo. De verdad cree que los conflictos de intereses entre Estados pueden superarse mediante amistades personales y amabilidades hacia los líderes de la parte contraria. Además, el reloj corre para decidir quién recibirá el Premio Nobel de la Paz. Como se considera el mayor negociador de todos los tiempos, cree sinceramente que en Alaska podrá mediar entre Putin y Zelenski para lograr un alto el fuego, al menos eso es lo que ha anunciado públicamente en repetidas ocasiones.

Muchos observadores se preguntan por qué el presidente Putin se ha prestado al espectáculo de Trump. Otros se preguntan si no ha aprendido nada de Minsk II. El exanalista de alto rango de la CIA y experto en Rusia Larry Johnson ha investigado esta cuestión y ha expresado su opinión al respecto en su canal de Substack, bajo el título «¿Es ingenuo Vladimir Putin al querer reunirse con Donald Trump?». En él destaca un punto importante, a saber, el hecho de que Putin y Trump ya se han reunido al menos tres veces anteriormente y que estas reuniones fueron cordiales y distendidas. Esto podría ser una de las razones por las que Vladimir Putin busca una conversación personal con Donald Trump para «reafirmarlo en su decisión de dejar de alimentar a Ucrania con dinero y armas».

Sin embargo, Johnson no considera que este sea «un objetivo realista». Pero, dado que Putin no quiere que la guerra se convierta en un conflicto global, es un «objetivo legítimo», según el exanalista de la CIA. También cree que Trump y su equipo de asesores de seguridad nacional, cegados por el mantra de la grandeza y el poder invicto de Estados Unidos, «realmente creen que Rusia ha sufrido pérdidas masivas y está al borde de un desastre económico». Ambas suposiciones son «absurdas y erróneas». Johnson cree que Putin intentará «informar a Trump sobre la verdadera situación sobre el terreno en Ucrania y reforzar la posición que Rusia mantiene desde hace años de que no se trata de una guerra territorial con Ucrania, sino de una guerra por poder con la OTAN».

Johnson también cree «que el presidente ruso comprende perfectamente la duplicidad y la malicia de Occidente, en particular de Estados Unidos. En los últimos 25 años, Putin ha sido rechazado repetidamente en sus intentos de llevarse bien con la OTAN, y sus advertencias a Occidente de que dejara de intentar integrar a Georgia han sido ignoradas. Tras el golpe de Estado apoyado por Occidente en Ucrania en febrero de 2014, Putin mantuvo prudentemente a Rusia al margen de una confrontación militar directa con Occidente, mientras seguía intentando alcanzar un acuerdo con Occidente que tuviera en cuenta las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad. Luego, en enero de 2022, Estados Unidos rechazó (sin siquiera discutir las propuestas) el borrador del tratado de seguridad presentado por Putin, que habría detenido la expansión de la OTAN hacia el este.

Johnson señala que, a finales de marzo de 2022, Putin fue duramente criticado en Rusia por su decisión de retirar las fuerzas armadas rusas de la zona de Kiev, como muestra de su seriedad para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania, un acuerdo que habría dejado el Donbás a Ucrania. Pero la voluntad de paz de Rusia fue torpedeada por el primer ministro británico Boris Johnson, por orden de Estados Unidos.

En ese momento, Putin se dio cuenta de que «Rusia debía ejercer una mayor presión militar para frustrar las ambiciones de Occidente», según Larry Johnson, quien añade:

«Creo que Putin entiende clara y completamente la amenaza que representa Occidente, pero también sabe que la fuerza militar de Rusia ha crecido de forma espectacular durante el transcurso de la operación especial.

No es solo el crecimiento del ejército ruso lo que ha reforzado la confianza de Putin. También es el hecho de que Rusia supera a Occidente en todo lo que se refiere a misiles hipersónicos, drones, producción de tanques, fabricación de artillería y municiones, bombas FAB y guerra electrónica».

Putin entiende claramente que la urgente petición de Trump de una reunión personal es una consecuencia directa de la crisis en el campo de batalla que afecta tanto a Ucrania como a la OTAN. Las fuerzas armadas rusas no muestran ningún indicio de ralentizar su avance o de contener su avance a la espera de la cumbre prevista para el viernes en Alaska.

Sin embargo, no se puede descartar que Zelenski,

«con el pleno apoyo de sus aliados europeos hasta la fecha», intente lanzar un espectacular ataque militar contra Rusia antes del viernes.

«Si esto ocurriera y Rusia sufriera daños considerables, la cumbre probablemente fracasaría, a menos que Donald Trump condenara enérgicamente la acción ucraniana como un sabotaje de la cumbre y suspendiera inmediatamente todo apoyo a Ucrania. Un ataque exitoso sin condena por parte de Washington se consideraría en Rusia como un nuevo acto de engaño por parte de Estados Unidos y una confirmación más de que Estados Unidos no tiene ninguna intención seria de poner fin a la guerra. En ese momento, Vladimir Putin decidirá que no hay otra alternativa que una victoria impuesta por la fuerza militar»,

opina Larry Johnson.

*Fuente: RT.DE.com