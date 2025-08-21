Articulos recientes

22 Ago 2025

Noticias

Cultura, Denuncia, Mujeres

Declaración Pública de la Sociedad de Escritores de Chile sobre el caso de la escritora Marina Latorre

por Sociedad de Escritores de Chile (SECH)

1 día atrás 1 min lectura

21 de agosto de 2025

Marina Latorre, escritora, de más de 100 años de edad, ha sido víctima de un sistema estructuralmente perverso que afecta a los adultos mayores que, recibiendo pensiones paupérrimas, se ven impedidos de cubrir el pago de contribuciones que les resultan expropiatorias, toda vez que ha habido reevalúo de los bienes raíces y un consecuente aumento enorme de las contribuciones a servir, lo que en definitiva ha generado esta verdadera tragedia económica y emocional para quienes han dado su vida de trabajo para engrandecer la cultura de su patria.

Biografía

