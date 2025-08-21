Declaración Pública de la Sociedad de Escritores de Chile sobre el caso de la escritora Marina Latorre

21 de agosto de 2025

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Marina Latorre, escritora, de más de 100 años de edad, ha sido víctima de un sistema estructuralmente perverso que afecta a los adultos mayores que, recibiendo pensiones paupérrimas, se ven impedidos de cubrir el pago de contribuciones que les resultan expropiatorias, toda vez que ha habido reevalúo de los bienes raíces y un consecuente aumento enorme de las contribuciones a servir, lo que en definitiva ha generado esta verdadera tragedia económica y emocional para quienes han dado su vida de trabajo para engrandecer la cultura de su patria.