Bolivia: Escarbando un poquito, resultan muy extraños los resultados de las elecciones presidenciales 2025

21 de agosto de 2025

Nehomar Hernández entrevista al analista económico y político Mauricio Ríos García a propósito del insólito resultado de las elecciones en Bolivia, en las que Rodrigo Paz Pereira se impuso en la primera vuelta presidencial.

