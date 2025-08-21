Articulos recientes

22 Ago 2025

Noticias

Análisis, NuestrAmérica, Politica, Pueblos en lucha

Bolivia: Escarbando un poquito, resultan muy extraños los resultados de las elecciones presidenciales 2025

por Medios Internacionales

1 día atrás 1 min lectura

Bolivia: Escarbando un poquito, resultan muy extraños los resultados de las elecciones presidenciales 2025
21 de agosto de 2025

Nehomar Hernández entrevista al analista económico y político Mauricio Ríos García a propósito del insólito resultado de las elecciones en Bolivia, en las que Rodrigo Paz Pereira se impuso en la primera vuelta presidencial.

Etiquetas #bolivia #elecciones presidenciales 2025 #resultados dudosos
Declaraciones, Derecho Internacional, Geopolítica, Imperialismo, NuestrAmérica

"Un ataque directo a la independencia de Venezuela, es también una amenaza contra la estabilidad y la autodeterminación de todos los pueblos de América Latina y el Caribe"

Cultura, Denuncia, Mujeres

Declaración Pública de la Sociedad de Escritores de Chile sobre el caso de la escritora Marina Latorre

Archivos

Categorías

