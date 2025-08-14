Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
14 Ago 2025

Noticias

Democracia, NuestrAmérica, Politica, Pueblos en lucha

Bolivia tendrá este domingo elecciones no democráticas, amañadas, con el objetivo de destruir las conquistas sociales del pueblo

por TVU - Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)

12 horas atrás 2 min lectura

Bolivia tendrá este domingo elecciones no democráticas, amañadas, con el objetivo de destruir las conquistas sociales del pueblo
Compartir:

14 de agosto de 2025

Bolivia  tendrá este fin de semana elecciones presidenciales, las que, en nuestra opinión se caracterizan por hecho como estos:

El presente debate, organizado por la TV Universitaria (Universidad de San Andrés), ofrece la posibilidad de formarse una opinión bastante objetiva de la actual situación de Bolivia, a días de las elecciones (domingo 17 de agosto). Una elección entre partidos que no representan la población, con candidatos que no residen en Bolivia, con propuesta de privatizar la educación, privatizar la salud, reducir el estado, en fin, esas recetas que sabemos a donde conducen. Y todo esto, en medio de los esfuerzos del gobierno por cerrar los contratos de venta de los yacimientos de litios.

Más sobre el tema:

Bolivia: Abogado califica al gobierno de Luis Arce de «consorcio presidencial de la corrupción y la protección a la delincuencia»

Evo Morales acusa al gobierno de Bolivia de intentar matarlo

 

Compartir:
Etiquetas #bolivia #corrupción #democracia
Capitalismo, Democracia, Derecho y justicia, EE.UU., Geopolítica, Multipolaridad, ...

Fin de la hegemonía occidental y auge de los BRICS

Democracia, NuestrAmérica, Politica, Pueblos en lucha

Bolivia: parlamentarios denuncian que ocurrirá un fraude este domingo, mientras el gobierno prepara movilización de militares

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.