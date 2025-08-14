Bolivia tendrá este domingo elecciones no democráticas, amañadas, con el objetivo de destruir las conquistas sociales del pueblo
por TVU - Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)
12 horas atrás 2 min lectura
14 de agosto de 2025
Bolivia tendrá este fin de semana elecciones presidenciales, las que, en nuestra opinión se caracterizan por hecho como estos:
- Organizadas por un Tribunal Supremo Electoral nominado por el gobierno de facto de las Señora Añez, mientras 52 de sus vocales, elegidos democráticamente, se encontraban en prisión o eran perseguidos, sin haber ningún motivo justiciable.
- La principal organización política del país, el Movimiento al Socialismo (MAS), saboteada por las fuerzas y por decisión del gobierno, perdió los derechos para seguir haciendo uso de ese nombre.
- Con un gobierno en el cual los hijos del presidente están acusados de hacer negocios particulares con recursos del estado, y también de recibir créditos en dólares
- El expresidente Evo Morales, que dirigió los destinos del país durante 14 años, en los cuales hubo desarrollo material y social que permitieron una tranquilidad y estabilidad política como nunca antes tuvo Bolivia, ha sido llevado a juicios por diversos delitos que jamás cometió.
- Intento de asesinato al presidente Evo Morales en el mes de octubre de 2024
- Mas de un millón de electores, militantes del MAS, no pueden nominar candidato a presidente, el impedirse la candidatura de Evo Morales
El presente debate, organizado por la TV Universitaria (Universidad de San Andrés), ofrece la posibilidad de formarse una opinión bastante objetiva de la actual situación de Bolivia, a días de las elecciones (domingo 17 de agosto). Una elección entre partidos que no representan la población, con candidatos que no residen en Bolivia, con propuesta de privatizar la educación, privatizar la salud, reducir el estado, en fin, esas recetas que sabemos a donde conducen. Y todo esto, en medio de los esfuerzos del gobierno por cerrar los contratos de venta de los yacimientos de litios.
Bolivia: parlamentarios denuncian que ocurrirá un fraude este domingo, mientras el gobierno prepara movilización de militares
por Medios Internacionales
2 días atrás
12 de agosto de 2025
El primer foco de crisis fue la selección de candidaturas. Lo que debería haber sido una etapa ordenada se convirtió en un enredo de impugnaciones, inhabilitaciones y acusaciones mutuas. El TSE no ofreció criterios claros, y la falta de reglas consistentes abrió espacio a la interpretación política. El punto de inflexión fue la inhabilitación de Evo Morales. Para la derecha, una decisión jurídica inevitable; para el pueblo boliviano, una jugada política encubierta. Ahora la suma de votos Nulos y Blancos amenazan superar al total del mejor candidato.
Jeannette Jara: “Voy a postular a la Presidencia para ganar y hacer un buen gobierno”
por Academia de Humanismo Cristiano
2 días atrás
12 de agosto de 2025
“Voy a postular a la Presidencia para ganar y hacer un buen gobierno”. En el espacio de conversación “Chile, Verdad y Leyenda” producido por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y conducido por Jaime Coloma, conocimos las expectativas de triunfo de la candidata Jeannette Jara, sus proyectos para el país y cómo logró equilibrar el interés por los problemas sociales con un desarrollo académico que la llevó a titularse de administradora pública y abogada.
Bolivia, elecciones que impidieron candidatura de Evo: Encuestas muestran que votos nulos, blancos e indecisos llegan ya al 30%
por Medios Internacionales
3 días atrás
11 de agosto de 2025
No es el voto nulo el que le abre las puertas a la derecha. A la derecha le abren las puertas quienes proscribieron y quienes se beneficiaron de la proscripción de Evo y de las organizaciones sociales del Instrumento Político. A la derecha le abre las puertas la desastrosa gestión del gobierno de Luis Arce.
