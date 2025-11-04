Hay un fundamento legal, establecido por la ONU, que establece el derecho inherente a la autodeterminación del Sahara. Y este no ha desaparecido ni ha sido cancelado

El Consejo de Seguridad (CS) de la ONU prolongó el 31 de octubre por un año el mandato de la Misión de la ONU para la organización del referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). La resolución correspondiente, propuesta por Estados Unidos, fue adoptada con 11 votos «a favor», Argelia no participó en la votación, según se informa en un comunicado de prensa del CS de la ONU.

Rusia, China y Pakistán se abstuvieron. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, subrayó que el documento no corresponde a los principios de la Carta de la ONU y a las decisiones previamente adoptadas por el Consejo de Seguridad respecto al Sahara Occidental.

“No pudimos apoyar un texto tan desequilibrado. <…> Para nosotros, este documento representa un alejamiento de la base establecida en la ONU para la solución del conflicto en el Sahara Occidental. Esa base no ha desaparecido ni ha sido cancelada, su fundamento no está sujeto a revisión”,

afirmó Nebenzia.

Según él, Rusia espera que el enviado especial del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, haga todo lo posible para “llevar a las partes involucradas a una solución aceptable para todos que permita al pueblo del Sahara Occidental ejercer libremente su derecho inherente a la autodeterminación”.

En octubre, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en una reunión con representantes de medios de comunicación árabes, declaró que Rusia está lista para apoyar una solución al conflicto del Sahara Occidental que sea aceptable para todas las partes en conflicto. Señaló que, en el proceso de resolución del conflicto, es necesario basarse en la resolución de la ONU sobre la autonomía de la región, ya que es un documento fundamental en la problemática del Sahara Occidental.

En 2024, Rusia también se abstuvo en la votación sobre el proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos para prolongar el mandato de la MINURSO y las enmiendas propuestas por Argelia.

El Sahara Occidental es una antigua colonia española en la costa oeste de África, que obtuvo la independencia en 1975. Desde 1976, es parcialmente reconocida como la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Bajo el liderazgo del Frente POLISARIO y con el apoyo de Argelia, la RASD mantuvo durante mucho tiempo una guerra contra Marruecos y Mauritania, que reclamaban su territorio.