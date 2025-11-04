Articulos recientes

04 Nov 2025

Noticias

Agua y Alimentos, Sionismo

Argentina está entregando su agua, hoy de propiedad pública, a otra empresa pública, pero israelí

por Medios Internacionales

49 mins atrás 1 min lectura

Argentina está entregando su agua, hoy de propiedad pública, a otra empresa pública, pero israelí
04 de noviembre de 2025

La empresa estatal israelí, denunciada por limitar el acceso al agua en la Franja de Gaza tiene una extensa relación con el estado argentino y los gobiernos provinciales, con planes de manejo de agua que no se hicieron públicos, y ya asesora a AySA.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Rosana Torres (@rosanalolatorres)

Pero este proceso no es nuevo, no comenzó con Milei, sino que viene desarrollándose desde hace años

 

Decimos que este proceso viene desarrollándose desde hace años. El siguiente video lo demuestra, pues data del año 2012!

África, Colonialismo, Derecho Internacional, Geopolítica, Historia - Memoria, Sáhara Occidental...

Hay un fundamento legal, establecido por la ONU, que establece el derecho inherente a la autodeterminación del Sahara. Y este no ha desaparecido ni ha sido cancelado

África, Análisis, Colonialismo, Derecho Internacional, Imperialismo, Rusia, ...

El derecho internacional sigue siendo un obstáculo insalvable a la anexión del Sáhara Occidental

