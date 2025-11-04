Argentina está entregando su agua, hoy de propiedad pública, a otra empresa pública, pero israelí

04 de noviembre de 2025

La empresa estatal israelí, denunciada por limitar el acceso al agua en la Franja de Gaza tiene una extensa relación con el estado argentino y los gobiernos provinciales, con planes de manejo de agua que no se hicieron públicos, y ya asesora a AySA.

Pero este proceso no es nuevo, no comenzó con Milei, sino que viene desarrollándose desde hace años

Decimos que este proceso viene desarrollándose desde hace años. El siguiente video lo demuestra, pues data del año 2012!